Середній вік співробітників IT-компаній зріс на 5 років, кількість зумерів скоротилась вдвічі

Співробітників IT-компаній віком від 21 до 25 років за два з половиною роки поменшало вдвічі, а середній вік працівників зріс на 5 років. Експерти попереджають, що автоматизація завдань, які раніше довіряли молодим спеціалістам, загрожує не тільки створити кадровий вакуум у майбутньому, але й сповільнити інновації. Про це пише Fortune.

Дані свідчать, що за останні два з половиною роки частка працівників віком 21-25 років у великих IT-компаніях скоротилася з 15% до 6,8%. При цьому середній вік співробітника різко виріс. Якщо в січні 2023 року він становив 34,3 роки, а в липні 2025-го — 39,4 років.

«Якщо тобі 35 або 40 років, то у тебе є навички, які штучний інтелект поки не здатен замінити. Але якщо тобі 22 і твоя робота зводиться до Excel, то тебе легко витіснить алгоритм», — пояснює CEO компанії Pave Метт Шульман.

На його думку, масові скорочення джуніорів і впровадження замість них ШІ-агентів призводять до зникнення кар’єрних сходів для зумерів, що може серйозно загальмувати інновації та створити кадровий вакуум у майбутньому.

Тільки в США з січня по липень 2025 року компанії оголосили про більш ніж 800 000 звільнень — це на 75% більше, ніж роком раніше. «Поточні скорочення та дефіцит стартових вакансій ставлять покоління Z у вкрай складне становище», — додає HR-директор Justworks Джері Доріс. Передбачаючи можливі проблеми з працевлаштуванням, молодь дедалі частіше обирає не ІТ, а інші сфери.

З іншого боку, експерти не виключають, що нинішня ситуація може чимось допомогти зумерам: вони виграють за рахунок свіжого погляду на використання штучного інтелекту, швидкої адаптації та нових навичок. Для досягнення успіху їм радять робити ставку на сертифікації, фріланс-проекти, онлайн-портфоліо та сфери на кшталт UX, етики ШІ, кібербезпеки.

«Роботодавці переглядають вимоги до дипломів. Сьогодні правильний сертифікат може виявитися ціннішим за багато років досвіду», — зазначає редактор LinkedIn Прія Ратхор.