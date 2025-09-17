Цього року 2,6% українських ІТ-компаній переїхали в інший регіон

З січня по серпень 2025 року 7988 українських компаній переїхали в інший регіон країни. ІТ-бізнес найменше схильний до релокації — переїзд здійснили лише 2,6% або 205 активно працюючих компаній, що приблизно на тому ж рівні, що й минулого року. Про це пише Opendatabot.

Кількість переїздів цього року стабілізувалась і стала навіть меншою, ніж до початку повномасштабної війни. Найпопулярнішим регіоном, звідки та куди переїжджає бізнес, залишається Київ.

Найчастіше компанії переїжджають зі столиці до Київської області (494 компанії), до Дніпропетровської області (379), а також у зворотному напрямку: з міст Київщини до столиці (378). На Харківщину з Києва релокувались 358 компаній, тоді як з Дніпропетровщини до столиці — 336.

Несподівано в числі лідерів за числом релокацій опинилась Харківська область: у прифронтовий регіон цього року переїхало більше бізнесів, ніж виїхали з нього: +374 компанії. Схожа ситуація спостерігається у Запорізькій (+276), Львівській (+161), Закарпатській (+83) та Київській (+77) областях.

У Києві — зворотна тенденція: зі столиці виїхало на 657 компаній більше, ніж приїхало. Від’ємний баланс релокацій мають також Дніпропетровська область (-102), Донецька (-97), Волинська (-83) та Полтавська (-62).

Згідно з індексом Opendatabot, у Топ-10 найбільших українських IT-компаній (за виторгом) входять 7 київських (в тому числі з 1 по 4 місце), дві львівські та одна з Дніпропетровської області.