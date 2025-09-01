logo

Новини 01/09/2025

В Україні побільшало фізичних осіб і компаній, які працюють в IT

Дмитро Сімагін

Журналіст

За підсумками серпня в Україні зареєстрували діяльність 3534 IT-суб’єкти, серед яких компанії та ФОПи. Одночасно в минулому місяці припинено господарську діяльність для 2274 IT-суб’єктів. Про це пише DOU з посиланням на дані YC.Market.

Статистичні далі, на які спираються автори дослідження, взяті в реєстрацій КВЕД, що належать до IT-напрямків: 62.0 (Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність) та 63.0 (Надання інформаційних послуг).

Кількість відкритих IT-суб’єктів у серпні 2025 року

З усіх 3534 нових реєстрацій абсолютна більшість (3230) припадає на фізичних осіб-підприємців (ФОП). Компаній зі статусом юридичної особи в серпні зареєстровано 304. Найчастіше IT-фахівці починають свою діяльність у Києві. Трійку регіонів з найбільшою кількістю реєстрацій очолюють Дніпропетровщина, Львівщина та Харківщина.

Для порівняння, у липні 2025 року в Україні відкрили діяльність 3607 IT-суб’єктів, серед яких 317 компаній та 3290 ФОПів.

Що стосується закритих суб’єктів господарювання, то серед них 8 компаній та 2266 ФОПи. Найбільша кількість закриттів припадає на Київ, а також на Харківську, Дніпропетровську та Львівську області. У липні поточного року припинили діяльність 2782 IT-суб’єктів, серед яких було 6 компаній та 2776 ФОПів.

Кількість закритих IT-суб’єктів у серпні 2025 року

