15/12/2025 09:37

«Великий стрибок у програмуванні»: експерти поділились враженнями від GPT-5.2

Дмитро Сімагін

Журналіст

Реакція експертів на нову LLM-модель GPT-5.2 від OpenAI, малює двояку картину: реліз названо великим кроком вперед для глибокого, автономного мислення та кодування, але для деяких інших завдань модель занадто повільна. Про це пише Venture Beat.

Найбільша похвала GPT-5.2 зосереджена на її здатності вирішувати складні проблеми, які потребують тривалого часу на роздуми. Метт Шумер, генеральний директор HyperWriteAI, не соромився слів у своєму огляді , назвавши GPT-5.2 Pro «найкращою моделлю у світі». Він зазначив, що модель може обмірковувати складні проблеми «понад годину» справляється із завданнями, з якими не може впоратися жодна інша LLM.

Рутуджа Раджваде, старший менеджер з маркетингу продуктів у Box, написала в блозі компанії, що виконання деяких складних завдань скоротилося з 46 секунд на GPT-5 до лише 12 секунд на GPT-5.2.

Розробники вважають GPT-5.2 особливо потужним для «одноразової» генерації складних структур коду.

П’єтро Шірано, CEO Magicpathai, опублікував відео, на якому видно, як модель створює повноцінний 3D-графічний рушій в одному файлі з інтерактивним керуванням. «Це серйозний стрибок у складних міркуваннях, математиці, кодуванні та симуляціях», – написав Шірано. «Темп прогресу неймовірний».

Ітан Моллік, професор Уортонської школи бізнесу при Пенсильванському університеті та давній досвідчений користувач і автор у LLM і штучного інтелекту, продемонстрував здатність моделі створювати візуально складний шейдер — нескінченне неоготичне місто в бурхливому океані — за допомогою лише одного запиту.

Ден Шиппер, CEO Every, повідомив, що модель успішно виконала аналіз прибутків і збитків (P&L), який вимагав від неї автономної роботи протягом двох годин.

Щодо недоліків GPT-5.2, то Шумер звернув увагу на значне зниження швидкості під час використання режиму міркування моделі: «За моїм досвідом, режим міркування дуже повільний для більшості питань».

 

