Від «Дії» до Agentic State: очільник Мінцифри Борняков про ШІ-агентів, українські чіпи та електронні повістки

Україна готується до фундаментального зсуву в концепції GovTech — переходу від простої цифровізації послуг до моделі Agentic State. Про це в інтерв’ю виданню SPEKA заявив виконуючий обов’язки міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

За словами керівника відомства, мета Мінцифри на найближчі роки — впровадження ШІ-агентів, які здатні автономно вирішувати запити користувачів, мінімізуючи людський фактор та бюрократичні затримки. Також до 2030 року держава планує увійти до світового Топ-3 за рівнем розвитку штучного інтелекту, що включає побудову власної інфраструктури для забезпечення повного ШІ-суверенітету.

Щодо майбутнього «Дії», то найближчим часом її екосистема отримає масштабний апдейт, який охопить понад 20 нових сервісів. Для IT-сектору та бізнесу найбільш очікуваними є запуск «Дія.Підпису» для юридичних осіб та повний цикл онлайн-реєстрації ТОВ.

Важливим технічним етапом, як заявив Борняков, стане автоматизація військового обліку, що дозволить реалізувати безперервний процес бронювання працівників через пряму інтеграцію реєстрів, усуваючи необхідність офлайн-візитів до ТЦК.

Паралельно готується впровадження європейського цифрового гаманця eWallet, що інтегрує українську систему в єдиний цифровий простір ЄС.

Питання електронних повісток у «Дії» залишається закритим: позиція міністерства є незмінною — додаток не трансформуватиметься в інструмент примусу, оскільки це підірве довіру до державних цифрових сервісів. Замість цього фокус зміщується на Defense Tech інновації через кластер Brave1 та оптимізацію внутрішніх армійських процедур. Що стосується електронних виборів, то наразі це питання не стоїть у поточному беклогу команди.

Кіберстійкість державної інфраструктури в умовах постійних атак трансформується у комплексний стандарт. У кожній держустанові впроваджується роль CISO (Chief Information Security Officer), а розробка нових систем тепер базується на суворих галузевих профілях безпеки та принципах безпечного програмування. Завдяки міжнародній підтримці в межах «Талліннського механізму», який залучив понад €241 млн, Україна посилює захист національних реєстрів та розробляє амбітну Національну хмарну стратегію.

Олександр Борняков запевнив, що в стратегічному плані держава робить ставку на стимулювання високотехнологічної економіки. Проєкт «Дія.City Invest» покликаний спростити запуск венчурних фондів, а ініціатива Diia.City R&D надасть точкові преференції для компаній із високим експортним потенціалом. Окремим вектором визначено розвиток напівпровідникової галузі — наразі триває розробка дорожньої карти для створення в Україні екосистеми з виробництва чіпів, що включає підготовку спеціалізованих кадрів та R&D центри.

