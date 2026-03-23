Новини 23/03/2026 10:28

Від «Дії» до Agentic State: очільник Мінцифри Борняков про ШІ-агентів, українські чіпи та електронні повістки

Дмитро Сімагін

Україна готується до фундаментального зсуву в концепції GovTech — переходу від простої цифровізації послуг до моделі Agentic State. Про це в інтерв’ю виданню SPEKA заявив виконуючий обов’язки міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

За словами керівника відомства, мета Мінцифри на найближчі роки — впровадження ШІ-агентів, які здатні автономно вирішувати запити користувачів, мінімізуючи людський фактор та бюрократичні затримки. Також до 2030 року держава планує увійти до світового Топ-3 за рівнем розвитку штучного інтелекту, що включає побудову власної інфраструктури для забезпечення повного ШІ-суверенітету.

Щодо майбутнього «Дії», то найближчим часом її екосистема отримає масштабний апдейт, який охопить понад 20 нових сервісів. Для IT-сектору та бізнесу найбільш очікуваними є запуск «Дія.Підпису» для юридичних осіб та повний цикл онлайн-реєстрації ТОВ. 

Важливим технічним етапом, як заявив Борняков, стане автоматизація військового обліку, що дозволить реалізувати безперервний процес бронювання працівників через пряму інтеграцію реєстрів, усуваючи необхідність офлайн-візитів до ТЦК.

Паралельно готується впровадження європейського цифрового гаманця eWallet, що інтегрує українську систему в єдиний цифровий простір ЄС.

Питання електронних повісток у «Дії» залишається закритим: позиція міністерства є незмінною — додаток не трансформуватиметься в інструмент примусу, оскільки це підірве довіру до державних цифрових сервісів. Замість цього фокус зміщується на Defense Tech інновації через кластер Brave1 та оптимізацію внутрішніх армійських процедур. Що стосується електронних виборів, то наразі це питання не стоїть у поточному беклогу команди.

Кіберстійкість державної інфраструктури в умовах постійних атак трансформується у комплексний стандарт. У кожній держустанові впроваджується роль CISO (Chief Information Security Officer), а розробка нових систем тепер базується на суворих галузевих профілях безпеки та принципах безпечного програмування. Завдяки міжнародній підтримці в межах «Талліннського механізму», який залучив понад €241 млн, Україна посилює захист національних реєстрів та розробляє амбітну Національну хмарну стратегію.

Олександр Борняков запевнив, що в стратегічному плані держава робить ставку на стимулювання високотехнологічної економіки. Проєкт «Дія.City Invest» покликаний спростити запуск венчурних фондів, а ініціатива Diia.City R&D надасть точкові преференції для компаній із високим експортним потенціалом. Окремим вектором визначено розвиток напівпровідникової галузі — наразі триває розробка дорожньої карти для створення в Україні екосистеми з виробництва чіпів, що включає підготовку спеціалізованих кадрів та R&D центри.

Читайте повне інтерв’ю в.о. міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова на сайті SPEKA.

Найбільш обговорювані статті

Nvidia представила DLSS 5 — нову технологію покращення графіки відеоігор. Гейм-спільнота не в захватіNvidia презентувала DLSS 5 та викликала шквал критики у гейм-спільноти
Фахівці Google виявили новий експлойт DarkSword, який атакує українців з iPhone під управлінням iOS 18Фахівці Google виявили новий експлойт DarkSword: атакує українців з iPhone під управлінням iOS 18
Секретна армія зі 100 000 ІТ-фахівців: стало відомо, скільки вона щороку приносить Кім Чен ИнуСекретна ІТ-армія Кім Чен Ина. Як фейкові розробники заробляють $500 млн на рік для КНДР
Мінекономіки: цифрова платформа оцінки «Пульс» заощадила бізнесу 2 млрд грнМінекономіки: цифрова платформа оцінки «Пульс» заощадила бізнесу 2 млрд грн
Anthropic запустила функцію Dispatch: вона перетворює Claude на аналог OpenClawAnthropic запустила функцію Dispatch: вона перетворює Claude на аналог OpenClaw
Oracle представить Project Detroit: він поєднує Java, Python та JavaScriptProject Detroit: як Java, Python та JavaScript нарешті запрацюють разом
Забудьте про аскетизм: покоління розробників штучного інтелекту обирають «житлові офіси» в елітних маєтках Сан-ФранцискоРозкішні вілли як нові інкубатори штучного інтелекту
Mistral Forge дозволить кожній компанії мати власну LLMКінець епохи універсальних чат-ботів? Mistral Forge дозволить кожній компанії мати власну LLM
Штучний інтелект подвоює обсяг готового коду, якість залишається на високому рівні — дослідження JellyfishШтучний інтелект подвоює обсяг готового коду, якість залишається на високому рівні — дослідження Jellyfish
З 1 червня деякі послуги «Дії» стануть платними

Мінцифри запускає в «Дії» новий сервіс — Маркетплейс цифрових рішень

Журнал Time визнав «Дію» одним із найкращих винаходів світу. Нагороду отримали за «Шлюб онлайн»

Українські стартапи запросили до участі в конференції TechCrunch Disrupt 2024. Як подати заявку

Повернення з-за кордону та подача даних через «Дію»: Кабмін прийняв новий порядок військового обліку

П'яний програміст жбурляв каміння по вікнам: «козирнув» роботою в «Дія.City», але це спростували

Минцифри опублікувало критерії бронювання для IT-фахівців

Розробники хочуть створити «Дія. Канали» — альтернативу Telegram та іншим месенджерам

Мінцифри готується додати в «Дію» чат-бот «Наталка» та низку нових функцій

Розробка «Дії» фінансувалась USAID. Закриття агентства ставить під загрозу десятки проектів Мінцифри

Ще одна перемога України: «Дія» отримала престижну нагороду фестивалю «Канські леви 2022»

Україна стала п'ятою у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг

Україна призупинила інтеграцію Binance з «Дією»

«В режимі реального часу»: Мінцифра працює над моніторингом дописів в соцмережах

Проєкт «e-Підприємець» перевели на постійну основу

Естонія запускає застосунок mRiik на базі «Дії»

В Україні почнуть регулювати хмарні послуги — постанова уряду

Код застосунку «Дія» з'явиться у відкритому доступі

У Верховній Раді планують прийти до повісток через «Дію». Але Мінцифри таких планів не має

«Дія» виділить 227 млн гривень для «Суверенної фабрики штучного інтелекту»

Надихніться новими ідеями в Web3. 20 травня відбудеться DAYZERO. Серед спікерів – Hacken і WhiteBIT

Мінцифри побудує державні дата-центри для українських ШІ-сервісів

Уряд відкрив кешбек для українців: як його отримати через «Дію»

Михайло Федоров: починаємо розробку національної LLМ-моделі

Спецпроєкти - 3 тижні назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Новини - 1 місяць назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 3 тижні назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 2 тижні назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Новини - 1 місяць назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 4 тижні назад
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw
Новини - 3 тижні назад
27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема
Новини - 3 тижні назад
Google попереджає про експлойт Coruna: полює на українських користувачів iPhone
Новини - 4 тижні назад
Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%
Новини - 4 тижні назад
«Майже завжди застосовує ядерну зброю»: вчені приголомшені симуляцією війни зі штучним інтелектом

Ілона Маска визнали винним у шахрайстві

 23.03.2026 09:52

Забудьте про код: CEO Nvidia пояснив, чому бюджет на токени для обчислень зараз важливіший за досвід

 23.03.2026 08:52

Вайб-кодування переходить на новий рівень: Google AI Studio стає повноцінним браузерним IDE

 20.03.2026 18:03

Composer 2: в Cursor додали модель, яка випереджає Claude Opus 4.6

 20.03.2026 17:06

Anthropic запускає «вбивцю OpenClaw» — Claude Code Channels

 20.03.2026 16:13

Google залишить можливість встановлювати неперевірені Android-додатки. Але з «режимом очікування»

 20.03.2026 14:56

Хакери використовують критичну вразливість Zimbra для атак на українські державні установи

 20.03.2026 12:16

ChatGPT, браузер та Codex об'єднають в єдину суперпрограму для ПК

 20.03.2026 10:50

5 років ув'язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень

 20.03.2026 08:41

Топ текстів тижня
1.
Розкішні вілли як нові інкубатори штучного інтелекту
2.
5 років ув’язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень
3.
Manus запускає My Computer: створює готові програми за текстовим описом на вашому ПК
4.
Новий тренд: Китай фінансує тисячі ШІ-компаній без найманих працівників
5.
Розробники штучного інтелекту готові платити $80 за двогодинне відео, як ви робите домашні справи
6.
Адміністратори українських сайтів — нова пріоритетна ціль для російських хакерів
7.
Хакери використовують критичну вразливість Zimbra для атак на українські державні установи
8.
Шахраї, які використовують штучний інтелект, заробляють в 4,5 рази більше — Інтерпол
9.
Кінець епохи універсальних чат-ботів? Mistral Forge дозволить кожній компанії мати власну LLM
10.
Забудьте про код: CEO Nvidia пояснив, чому бюджет на токени для обчислень зараз важливіший за досвід

