02/02/2026 10:47

«Я створив функцію за два тижні, на яку раніше треба було витратити рік»: розробники Bluesky стверджують, що з традиційним кодуванням «все скінчено»

Опитування професійних розробників соцмережі Bluesky виявило, що більшість з них вважають інструменти штучного інтелекту логічним продовженням традиційного синтаксичного кодування. На запитання, як вони ставляться до цих нових інструментів на практиці, програмісти відповіли, що команда здебільшого погоджується з тим, що технологія працює. Але з іншого боку, не для всіх це є гарною новиною, пише Ars Technica.

Роланд Драйєр, інженер-програміст, який у минулому зробив значний внесок у розробку ядра Linux, розповів, що, незважаючи на ажіотаж, «найсучасніші агенти зараз просто приголомшливо хороші». Особливий прогрес Драйєр помітив за останні шість місяців, після того, як компанія Anthropic випустила Claude Opus 4.5. Якщо раніше він використовував штучний інтелект для автодоповнення коду та випадкових запитань, то тепер він може просто сказати агенту: «цей тест не працює, полагодь його», і він запрацює.

У таких складних завданнях, як створення бекенд-сервісу Rust з конфігурацією розгортання Terraform та фронтендом Svelte, на думку Драйєра, відбулось 10-кратне пришвидшення виконання.

Величезне питання, яке зараз хвилює розробників, полягає в тому, чи зникне те, що зараз називають «синтаксичне програмування», тобто процес ручного написання коду синтаксисом мови програмування. Драйєр вважає, що синтаксичне програмування для багатьох завдань значною мірою завершене. «Мені все ще потрібно вміти читати та переглядати код, але я його вже майже не пишу», — сказав він.

Коли Тіма Келлога, розробника, який активно публікує дописи про ШІ в соціальних мережах і створює автономних агентів, запитали, чи повернуться розробники колись до ручного синтаксичного кодування, він прямо заявив: «Все скінчено. Інструменти кодування ШІ легко обробляють поверхневий рівень деталей». Тепер він може «збирати, а потім перезбирати втричі швидше, ніж це було б потрібно для ручного збирання», і в результаті отримує чистішу архітектуру.

Ще один розробник розповів, що інструменти штучного інтелекту змінили його роботу після 30 років традиційного кодування. «Я зміг створити функцію приблизно за два тижні, на яку, ймовірно, раніше знадобився б рік», — сказав він.

Нагадаємо, на думку керівника американського банку JP Morgan Джеймі Даймона, розвиток штучного інтелекту доведеться уповільнити, щоб «врятувати суспільство».

