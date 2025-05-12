Як звільняють українських айтівців — дослідження DOU

Партнер видання

Українські IT-компанії далеко не завжди попереджають своїх фахівців про можливі звільнення. Лише 41% звільнених айтівців в Україні та 36% за кордоном були попереджені про майбутні скорочення в компанії — їх повідомили про це принаймні за кілька днів чи ще раніше. Більш ніж третина спеціалістів дізнались новину про звільнення зовсім несподівано. Про це йдеться у дослідженні DOU.

11% фахівців в Україні та 19% за кордоном здогадувалися, що будуть скорочення, хоча керівництво їх офіційно про це не попереджало.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Як правило, про звільнення повідомляють в особистій розмові зі співробітником (78%). Рідше це роблять на загальних мітингах (15%), в листах (11%) або месенджері (13%).

Видалення облікових записів фахівців без попередження зустрічається в Україні вкрай рідко — з подібним довелось зіткнутись лише 3% звільнених.

Найчастіше під скорочення потрапляють фахівці, які нещодавно почали працювати в компанії. 86% звільнених працювали в компаніях до шести років, а 24% працювали менше як рік.

Розробники ПЗ серед звільнених айтівців становлять майже половину (44,9%). На другому місці — тестувальники (15,2%). Далі по списку йде менеджмент (8,3%) і маркетинг (3,5%).

Технічних фахівців частіше звільняли через складну фінансову ситуацію в компанії (34%), ніж через оптимізацію (31%). Серед інших причин: відмова замовника від проекту (20%) та завершення проекту (16%). Нетехнічних фахівців найчастіше звільняли через оптимізацію в компанії та зміну пріоритетів (48%).

23% лідів втратили роботу через конфлікт з керівництвом — це найвищий показник серед усіх спеціальностей. З цієї причини також часто звільняють початківців (16%).

У переважній більшості випадків IT-компанії повністю виконують фінансові зобов’язання при звільненні співробітників. 66% айтівців в Україні та 59% за кордоном отримали всі грошові виплати, включно з бонусами та відпускними. Однак досить часто компанії виплачували лише зарплату, але не бонуси чи відпускні: про це розповіли 24% опитаних в Україні та 33% за кордоном.

Ситуації, коли роботодавець при звільненні не виплачує зарплату, трапляються дуже рідко: з такими інцидентами довелось зіткнутись 4% фахівців в Україні і 2% за кордоном.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.