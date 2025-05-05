42% українських IT-фахівців, які шукали роботу, знизили свої зарплатні очікування

Партнер видання

Опитування, проведене DOU серед 3806 айтівців з України та з-за кордону, виявило, що протягом останнього року 2420 з них (53% в Україні та 61% за кордоном) активно шукали нову роботу. Для більшості пошук нової роботи тривав понад два місяці.

42% айтівців знизили зарплатні очікування. У спеціалістів, яких звільнили, і тих, хто довго шукає нову роботу, вища ймовірність переходу на нижчу зарплату.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Загалом 57% айтівців, які знайшли нову роботу, отримали вищу зарплату, 22% залишилися на тому ж рівні, а 21% погодились на нижчий дохід. У 2023 році підвищення отримали 65% працевлаштованих, що вказує на погіршення умов.

Чим нижча кваліфікація, тим легше знайти нову роботу на вищу зарплату. Фахівці з великим досвідом (сеньйори, ліди та керівники) часто втрачають у зарплаті при зміні роботи.

Серед джуніорів та інтернів понад 70% шукали нову роботу протягом останнього року, серед мідлів і сеньйорів — більш як половина.

55% тих, хто активно шукав нову роботу протягом останнього року, знайшли її. У 2022 році цей показник був вищим — 70%.

Тестові завдання виконували 59% кандидатів в Україні та 55% за кордоном. Для джунів і дизайнерів тестове майже обов’язкове (81% і до 91% відповідно).

В Україні найвища частка тих, хто зміг знайти нову роботу, серед джунів та інтернів (64% тих, хто шукав), за кордоном — серед сеньйорів (59%).

Найважче знаходити нову роботу — Tech Lead і керівникам. Це стосується як України, так і інших країн. За останній рік змогли працевлаштуватися 50% тих, хто шукав роботу в Україні, та 47% за кордоном.

Час пошуку роботи суттєво зріс. Якщо у 2023 році 49% айтівців в Україні могли працевлаштуватись менш ніж за місяць, то у 2024 році таких було лише 35%. За кордоном ситуація схожа: частка тих, хто знайшов роботу за місяць, знизилася з 46% до 32%.

10% айтівців, які зараз працюють фул-тайм, активно шукають нову роботу. Також у пошуку 29% фрілансерів та 25% тих, хто працює парт-тайм.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.