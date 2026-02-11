logo

ChatGPT Deep Research оновлено: дослідження на базі окремих сайтів, повноекранний перегляд з навігацією

Дмитро Сімагін

Компанія OpenAI оновила функцію Deep Research у чат-боті ChatGPT. Крім того, що тепер вона працює на моделі GPT-5.2, користувачам дозволили обмежувати глибокі дослідження окремо визначеними сайтами, пише Neowin.

Функція Deep Research у ChatGPT може виконувати поглиблені, багатоетапні дослідницькі завдання: автономно шукати в інтернеті, аналізувати дані та створювати детальні звіти з цитатами. Залежно від складності завдання, «глибоке дослідження» та підготовка готового звіту займають від 5 до 30 хвилин.

Deep Research тепер можна підключити до будь-якого MCP або додатку. Обмеження веб-пошуку конкретними сайтами дозволяє користувачам створювати звіти на основі автентифікованих джерел, які відповідають галузевим стандартам. Раніше звіти Deep Research базувалися на всьому інтернеті, що іноді призводило до менш точних звітів через ненадійність знайденої інформації.

«Ми впроваджуємо покращення для Deep Research у ChatGPT, щоб допомогти створювати точніші та достовірніші звіти з більшим контролем. Тепер ви можете зосередити дослідження на певних веб-сайтах та більшій колекції підключених програм як надійних джерелах», — йдеться в анонсі OpenAI.

Ще однією поширеною скаргою користувачів до попереднього функціоналу Deep Research було те, що вони не могли внести жодних змін до запиту на дослідження після того, як починалась підготовка звіту. Завдяки оновленню тепер можна відстежувати хід дослідження в режимі реального часу та переривати цей процес, щоб уточнити його за допомогою подальших підказок або нових джерел.

Додатковою приємною новиною стало те, що користувачі отримати можливість переглядати готовий звіт Deep Research у повноекранному режимі та зручною навігацією. Як завжди, користувачі можуть поділитися звітом або завантажити його у форматі PDF або DOCX, коли звіт буде готовий.

Нагадаємо, в ChatGPT з’явився новий вірусний тренд: чат-бот створює карикатури на власника акаунту на основі його запитів.

