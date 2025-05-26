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Новини 26/05/2025

Claude 4 скорочує кількість помилок в коді на 25% та прискорює роботу на 40%

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Компанія Lovable, відома своїм однойменним інструментом для ШІ-кодування, стверджує, що нова LLM-модель Claude 4 зменшує кількість помилок на 25% та пришвидшує роботу на 40%. Про це пише Bleeping Computer.

Дані про зменшення кількості помилок та прискорення роботи фахівці Lovable отримали після розгортання Claude 4, яка була використана в тестовому режимі для створення та редагування проектів (включно зі старими). В окремій публікації засновник Lovable Антон Осіка підтвердив, що «Claude 4 щойно видалив більшість помилок Lovable», маючи на увазі синтаксичні помилки в коді.

Керівник компанії також додав, що хоча Lovable все ще використовує кількох різних постачальників LLM у своїх інструментах, станом на 25.05.2025 Claude стає базовою моделлю для написання коду. 

Нагадаємо, що 22 травня компанія Anthropic випустила дві нові LLM-моделі: Claude Sonnet 4 та Claude Opus 4. Sonnet доступний для безкоштовних користувачів, Opus вимагає наявності платної підписки та здатний краще справлятися з кодуванням, ніж Sonnet.

У своєму блозі Anthropic посилається на результати тестів, які стверджують, що Claude Opus 4 набрав 72,5% в наборі тестів з розробки програмного забезпечення SWE-bench (SWE – скорочення від Software Engineering Benchmark). Поки що єдиним значним недоліком обох нових моделей є те, що вони обмежені контекстним вікном у 200 000 токенів. Це ускладнює роботу із введенням у модель великого обсягу даних.

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