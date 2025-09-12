Claude отримав функцію пам’яті, перенесення даних та анонімний чат

Компанія Anthropic анонсувала новий набір функцій для своєї платформи Claude. Одна з них дозволяє Claude запам’ятовувати деталі проекту, уподобання команди та робочі процеси — з метою зменшення повторів у налаштуваннях та оптимізації роботи в чатах. Спробувати нову функцію пам’яті можуть команди розробників, які користуються тарифними планами Team або Enterprise.

Адміністратори організації, яка підключена до тарифного плану Claude Team або Enterprise, можуть самі вирішувати, чи вмикати пам’ять для своєї команди.

Функція пам’яті також дозволяє завантажувати спогади для кожного проекту окремо та переміщувати їх до інших чат-ботів, таких як ChatGPT та Gemini. Хоча імпорт пам’яті поки є експериментальним, очевидно, що ця функція стане першим кроком до сумісності між системами штучного інтелекту.

Щоб почати роботу, користувачі можуть увімкнути пам’ять у налаштуваннях Claude та обрати створення пам’яті з минулих розмов. Після цього чат-бот зможе відповідати на запити на кшталт «над чим ми працювали минулого тижня?», використовуючи збережену пам’ять та історію чатів.

Крім того, Anthropic представила анонімний чат – новий режим, доступний усім користувачам Claude, незалежно від тарифного плану.

Сеанси анонімного чату не відображаються в історії розмов і не покращують пам’ять Claude. Цей режим призначений для ситуацій, коли потрібна конфіденційність або свіжий, вільний від контексту обмін інформацією, наприклад, для мозкових штурмів або делікатних стратегічних обговорень.

Як і у випадку з конкуруючим ChatGPT, анонімні чати не видаляються негайно. Вони все ще зберігаються «мінімум 30 днів з міркувань безпеки та відповідності вимогам законодавства».