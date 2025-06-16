Де в Україні найлегше знайти першу роботу в IT — результати дослідження

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Тільки 35% тих, хто шукав першу роботу в українському IT протягом останнього року, знайшли її. Ще 17% намагались працевлаштуватись понад рік, 43% подавали відгуки на 20 і більше вакансій. Найменше проблем з пошуком роботи зустрічають фахівці з маркетингу та support, стверджується в дослідженні DOU.

Маркетинг виявився найкращим для новачкив тим, що для спеціалістів цього напрямку публікується велика кількість вакансій (для початківців), що знижує конкуренцію. Крім цього, він має високі зарплати на початку кар’єри та можливість віддаленої роботи.

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Фахівцем з підтримки також стати не так вже й складно. Кількість вакансій без досвіду роботи тут одна з найвищих. Багато розробників, тестувальників, DevOps, менеджерів та інших ІТ-фахівців починали в support. Віддалена робота в більшості випадків допускається.

3-5 місця в рейтингу найкращих спеціальностей для початківців займають розробники, Sales and Business development і аналітики.

Розробка популярна завдяки великій кількості вакансій та високим зарплатам. Оскільки це найбільша спеціалізація в ІТ, тому навіть на новачків є попит. Головний мінус — велика конкуренція: у середньому кожна вакансія розробника без досвіду отримує 96 відгуків від кандидатів.

Найактивніше кандидатів без досвіду роботи наймають невеликі та середні компанії розміром від 10 до 200 фахівців, а також продуктові компанії.

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