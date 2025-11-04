logo

Новини 04/11/2025 12:12

«Демонструє постійну тенденцію брехати»: колишній соратник Сема Альтмана дав покази проти нього

Дмитро Сімагін

Журналіст

Події дворічної давнини, коли в OpenAI стався заколот, який призвів до тимчасового відсторонення Сема Альтмана, отримали продовження в стінах суду. В рамках позову Ілона Маска проти Альтмана щодо корпоративної реструктуризації суд заслухав покази Іллі Суцкевера —  колишнього головного наукового співробітника OpenAI. Стенограма дає шокуюче уявлення про інтриги в керівництві найбільшої в світі компанії штучного інтелекту, пише The Information.

Історія почалася з 52-сторінкової службової записки, яку Суцкевер написав для незалежних директорів OpenAI. Її початкове твердження було прямолінійним: «Сем постійно бреше, підриває авторитет інших керівників та налаштовує їх один проти одного». Далі він дає рекомендацію звільнити Альтмана.

Суцкевер сказав, що службова записка містила скріншоти, які він отримав від технічного директора OpenAI Міри Мураті — і що він надіслав їх через посилання, яке зникає, щоб запобігти витоку інформації. За словами Мураті, раніше Альтмана звільнили з Y Combinator за аналогічну поведінку.

Колишня членка правління OpenAI Хелен Тонер, вперше виступаючи публічно, сказала:

«Роками Сем дуже ускладнював роботу ради директорів, приховуючи інформацію. Перекручував події, що відбувалися в компанії, а в деяких випадках відверто брехав раді директорів».

Тонер навела конкретні приклади: наприклад, коли ChatGPT було запущено в листопаді 2022 року, раду директорів про це не повідомили: «Ми дізналися про ChatGPT у Twitter». Вона також стверджувала, що Альтман не розкрив інформацію про своє право власності на стартап-фонд OpenAI, стверджуючи, що фонд незалежний.

Рада директорів OpenAI звільнила Альтмана 17 листопада 2023 року, заявивши, що він «не був послідовно відвертим у своєму спілкуванні з радою директорів». Однак Ілля Суцкевер прорахувався. Результатом звільнення Альтмана став ультиматум співробітників компанії: 95% з них пригрозили звільнитись. Через побоювання втратити персонал рада директорів повернула Альтмана на посаду керівника. Суцкевер і Мураті залишили OpenAI, але досі володіють значними частками в її капіталі.

 

