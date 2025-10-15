Фонд вільного програмного забезпечення почав розробку Librephone — «повністю безкоштовної» версії Android

Фонд вільного програмного забезпечення (Free Software Foundation, FSF) оголосив про запуск проекту Librephone, який має на меті забезпечити максимальну свободу в середовищі мобільних обчислень. На практиці це означає створення нової «повністю безкоштовної» версії операційної системи, сумісної з Android, пише Neowin.

«Сорок років тому, коли було засновано FSF, ми зосередилися на створенні операційної системи, яку люди могли б вільно використовувати на настільних комп’ютерах та серверах. Часи змінилися, технології прогресували, але наша відданість свободі – ні… FSF зараз готовий зробити все необхідне, щоб забезпечити свободу користувачам мобільних телефонів. Враховуючи складність пристроїв, ця робота займе час, але ми звикли грати в довгу гру», — заявила Зої Куйман, виконавчий директор FSF.

Librephone повинен закрити останні прогалини між існуючими дистрибутивами Android та повною свободою програмного забезпечення. На першому етапі робота стосуватиметься дослідження прошивки пристроїв та пропрієтарних бінарних файлів, присутніх в інших версіях ОС.

Фонд хоче провести зворотне проектування та замінити решту компонентів комерційного програмного забезпечення, щоб створити повністю безкоштовну операційну систему, сумісну з Android.

FSF найняв досвідченого розробника Роба Савойя, який відповідатиме за технічні аспекти Librephone. Савой має великий досвід роботи у світі FOSS, працюючи над DejaGNU, Gnash, OpenStreetMap, вбудованими системами, він був керівником багатьох схожих проектів.

Початкова робота над Librephone буде профінансована за рахунок пожертви, зробленої членом правління FSF Джоном Гілмором. Гілмор відомий як один із засновників Фонду електронних рубежів.

Проект Librephone також допоможе існуючим розробникам та командам, які працюють над створенням власних версій ОС, сумісних з Android. З цією метою Савой просить спільноту долучитися до участі в проекті через код або вносити фінансові пожертви. Вже відкрито спеціальний сайт проекту, користувачі також можуть підключатися до нього за допомогою IRC через #librephone на irc.libera.chat.