Google об’єднає ChromeOS та Android в єдину платформу

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Самір Самат, керівник відділу Android в Google, заявив про намір компанії об’єднати ChromeOS та Android в єдину платформу. Про це повідомляє The Verge.

Коментар Самата підтверджує давні чутки, які ходили вже кілька місяців. У листопаді 2024 року сайт Android Authority написав, що Google «переносить ChromeOS на Android» для конкуренції з iPad. У червні 2024 року представники Google оголосили, що ChromeOS тепер буде «розроблятись на значній частині стеку Android». Як наслідок, Chromebook вже може запускати багато мобільних застосунків, розроблених для Android.

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Зі свого боку Android також стає трохи ближчим до ChromeOS завдяки новим функціям, включно з режимом робочого столу, вікнами з підтримкою зміни розміру та покращеною підтримкою зовнішніх дисплеїв.

Об’єднання двох операційних систем Google під дахом однієї платформи дозволить компанії пришвидшити розробку функцій та працювати над покращенням функціональності планшетів, де обидві її поточні ОС відстають від iPadOS від Apple.

Цікаво, що вперше про злиття двох платформ повідомили ще десять років тому, у 2015 році. Тоді джерела The Wall Street Journal стверджували, що «ChromeOS буде об’єднана з Android, і єдина ОС може бути представлена вже наступного 2016 року».

Нагадаємо, що кілька днів тому Google закрила програму Android Developer Preview. Замість неї створено новий канал релізів Canary, який має на меті забезпечити розробникам ранній доступ до новий функцій платформи Android. За допомогою Canary розробники зможуть тестувати свої мобільні додатки з майбутніми релізами Android.

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