logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 25/11/2025 16:34

Google розробляє нову операційну систему Aluminium, яка перенесе Android на ПК

Дмитро Сімагін

Журналіст

Google має намір об’єднати операційні системи ChromeOS та Android в єдину платформу для настільних комп’ютерів під кодовою назвою Aluminium. 

За даними Android Authority, компанія розмістила оголошення про вакансію продакт-менеджера для роботи над «Aluminium OS». В тексті вакансії вона описується як «нова операційна система, побудована на основі штучного інтелекту».

Однак, схоже, що ChromeOS повністю не зникне, принаймні поки що. Згідно з оголошенням, команда відповідатиме за створення «портфеля пристроїв ChromeOS та Aluminium Operating System» у різних форм-факторах (ноутбуки, знімні гаджети, планшети) та цінових категоріях. У вакансії також згадується необхідність розробки стратегії «переходу Google з ChromeOS на Aluminium», що натякає на те, що кінцевий план полягає у поступовому припиненні використання ChromeOS та заміні її новою альтернативою Android.

Google розглядає можливість створення варіанту Android для ПК вже понад десять років, але активізація роботи над проектом спостерігається лише в останні роки. Не так давно керівник напрямку Android Самір Самат підтвердив, що компанія «об’єднає Chrome OS та Android в єдину платформу» з планами випустити її в 2026 році.

Нагадаємо, що незабаром Google представить мобільну версію AI Studio. Популярна платформа для вайб-кодування на базі Gemini з’явиться на смартфонах та інших гаджетах на початку 2026 року

Головна > Новини > Google розробляє нову операційну систему Aluminium, яка перенесе Android на ПК

Найбільш обговорювані статті

Perplexity випускає мобільний браузер Comet з функціями штучного інтелектуPerplexity випускає мобільний браузер Comet з функціями штучного інтелекту
Нова модель Gemini 3 Pro від Google стає новим лідером в кодуванні, випередивши Claude Sonnet 4.5Gemini 3 Pro від Google стає новим лідером в кодуванні, випередивши Claude Sonnet 4.5
Google розробляє версію AI Studio для мобільного вайб-кодуванняGoogle розробляє версію AI Studio для мобільного вайб-кодування
У 2025 році жінки відкрили в Україні 8011 ФОП з КВЕДом «Комп’ютерне програмування»У 2025 році жінки відкрили в Україні 8011 ФОП з КВЕДом «Комп’ютерне програмування»
«Відмовився переходити на українську»: програмісти з Азії видають себе за українців, але діалог викриває брехню«Відмовився переходити на українську»: програмісти з Азії видають себе за українців, але діалог викриває брехню
«Штраф до 500 тисяч рублів або позбавлення волі до 6 років»: росіян будуть карати за стріми з українською грою S.T.A.L.K.E.R 2«Штраф до 500 тисяч рублів або позбавлення волі до 6 років»: росіян будуть карати за стріми з українською грою S.T.A.L.K.E.R 2
Нова агентна модель GPT 5.1-Codex-Max може автономно писати код протягом 24 годинНова агентна модель GPT 5.1-Codex-Max може автономно писати код протягом 24 годин
Вчені виявили шість причин вигорання розробників відкритого ПЗВчені виявили шість причин вигорання розробників відкритого ПЗ
По п'ятницях віддалені працівники працюють на 1,5 години менше, ніж раніше — дослідженняПо п’ятницях віддалені працівники працюють на 1,5 години менше, ніж раніше — дослідження
В Android додали можливість запуску графічних програм Linux

CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи

Google розширить сумісність мобільних Android-ігор з платформою ПК

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Влаштуватися на роботу стало легше: як користуватися новим тренажером для співбесід від Google

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

«Я не могла знайти свою машину в гаражі і забувала цілі розмови»: як робота в Google пошкодила мені мозок

В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача

Гуглити як профі: 10 рекомендацій, як швидко знайти інформацію в Google

Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

Мобільні застосунки: їх види та особливості

Новий інструмент від Google допоможе видалити особисту інформацію з інтернету: як користуватися

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

Google запускає в Україні онлайн-курс з кібербезпеки. Як на нього потрапити

Google запускає в Україні безплатний курс з машинного навчання для розробників. Як на нього потрапити

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Google змушує віддалених працівників працювати 3 дні на тиждень в офісі. Інакше звільнення

Застосунок Gemini отримав функцію редагування зображень

Ринок не шкодує нікого: Google звільнив 100 одноруких роботів

Google запускає оновлений курс із машинного навчання українською мовою. Він займає 15 годин

 

Легендарний і найоплачуваніший програміст у Google: хто він?

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Безпілотники, AI та антидроновий захист: Топ розробок IT-компанії Favbet Tech для оборони країни
Спецпроєкти - 4 тижні назад
FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
Новини - 3 тижні назад
В OpenAI з’явилась нова категорія фахівців — Super Junior
Новини - 2 тижні назад
В Україні скасують КВЕДи, у тому числі для IT-підприємців
Новини - 2 тижні назад
Засновники мільярдного ШІ-стартапу цілий рік брехали клієнтам — ніхто не помітив
Новини - 6 днів назад
«Відмовився переходити на українську»: програмісти з Азії видають себе за українців, але діалог викриває брехню
Досвід - 4 тижні назад
Розробники TikTok зекономили компанії $300 000 на рік: просто переписали код Go API на Rust
Новини - 1 тиждень назад
OpenAI випустила гайд для розробників, як писати промпти з GPT-5.1
Новини - 3 тижні назад
«Демонструє постійну тенденцію брехати»: колишній соратник Сема Альтмана дав покази проти нього
Новини - 4 тижні назад
Дуров представив нову децентралізовану мережу Cocoon

Новини

Google розробляє нову операційну систему Aluminium, яка перенесе Android на ПК

 25.11.2025 16:34

ChatGPT тепер може виконувати складні дослідження покупок для пошуку ідеального товару

 25.11.2025 15:43

Китайська LLM-модель DeepSeek-R1 генерує небезпечний код, якщо в запитах згадується Тибет або уйгури

 25.11.2025 12:20

Amazon примушує своїх розробників відмовитися від сторонніх інструментів кодування на користь Kiro

 25.11.2025 11:37

Anthropic стверджує, що її нова модель Claude Opus 4.5 перевершує всіх в програмуванні

 25.11.2025 09:45

Китайський інструмент вайб-кодингу LingGuang обігнав за популярністю ChatGPT і Sora 2

 24.11.2025 16:56

Microsoft і GitHub об'єднали свої інструменти пошуку багів

 24.11.2025 15:36

Андрей Карпати виклав LLM Council — інструмент, де моделі штучного інтелекту сперечаються між собою

 24.11.2025 12:00

ІТ-ФОП в Україні «живе» в середньому 4 роки, 16% припиняють діяльність протягом перших 12 місяців

 24.11.2025 10:36

Робота Міжнародної асоціації криптографії заблокована: втратили ключ шифрування

 24.11.2025 09:40

Спецпроєкти

FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
Топ текстів тижня
1.
«Відмовився переходити на українську»: програмісти з Азії видають себе за українців, але діалог викриває брехню
2.
Найбільші українські IT-компанії мотивують співробітників переходити з ФОП на гіг-контракти
3.
Лінус Торвальдс не проти вайб-кодингу, але не для професійної розробки
4.
Вчені виявили шість причин вигорання розробників відкритого ПЗ
5.
Gemini 3 Pro від Google стає новим лідером в кодуванні, випередивши Claude Sonnet 4.5
6.
Новий генератор зображень Nano Banana Pro від Google значно спрощує створення інфографіки
7.
Використання Cursor збільшує число затверджених pull request на 39%
8.
Нова агентна модель GPT 5.1-Codex-Max може автономно писати код протягом 24 годин
9.
На кожну п’яту JavaScript-вакансію в українському IT з’являється 100 і більше претендентів
10.
Андрей Карпати виклав LLM Council — інструмент, де моделі штучного інтелекту сперечаються між собою

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: