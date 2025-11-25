Google розробляє нову операційну систему Aluminium, яка перенесе Android на ПК

Google має намір об’єднати операційні системи ChromeOS та Android в єдину платформу для настільних комп’ютерів під кодовою назвою Aluminium.

За даними Android Authority, компанія розмістила оголошення про вакансію продакт-менеджера для роботи над «Aluminium OS». В тексті вакансії вона описується як «нова операційна система, побудована на основі штучного інтелекту».

Однак, схоже, що ChromeOS повністю не зникне, принаймні поки що. Згідно з оголошенням, команда відповідатиме за створення «портфеля пристроїв ChromeOS та Aluminium Operating System» у різних форм-факторах (ноутбуки, знімні гаджети, планшети) та цінових категоріях. У вакансії також згадується необхідність розробки стратегії «переходу Google з ChromeOS на Aluminium», що натякає на те, що кінцевий план полягає у поступовому припиненні використання ChromeOS та заміні її новою альтернативою Android.

Google розглядає можливість створення варіанту Android для ПК вже понад десять років, але активізація роботи над проектом спостерігається лише в останні роки. Не так давно керівник напрямку Android Самір Самат підтвердив, що компанія «об’єднає Chrome OS та Android в єдину платформу» з планами випустити її в 2026 році.

