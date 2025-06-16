Google закриває Instant Apps для Android

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Компанія Google підтвердила, що планує закрити Instant Apps для Android у грудні цього року через «низький» рівень використання. Ця функція дозволяє користувачам миттєво запускати на своєму пристрої міні-версії мобільного додатку без необхідності його повного завантаження та встановлення з Google Play. Про це повідомляє The Verge.

Instant Apps представили в 2017 році. Оскільки функція підтримує запуск програм та демо-ігор просто за посиланням, без встановлення, це спрощує навігацію для користувачів та надає розробникам більше способів знаходити нову аудиторію.

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Вперше про плани закрити Instant Apps було повідомлено в попередженні про зміни в Android Studio:

«Підтримку додатків з Instant Apps в Google Play буде припинено у грудні 2025 року. Публікація та всі API Instant Apps в Google Play більше не працюватимуть. Підтримку інструментів буде прибрано в Android Studio Otter Feature Drop».

Речниця Google Ніа Картер підтвердила рішення, пояснивши, що додатки Instant Apps просто не стали достатньо популярними, щоб компанія продовжувала їхню підтримку: «Використання та залученість Instant Apps були низькими. Користувачі використовують інші інструменти для пошуку додатків». стало відомо

Нагадаємо, що кілька днів тому , що Google приховала вихідний код, пов’язаний з підтримкою пристроїв Pixel на платформі Android.

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