logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 16/06/2025

Google закриває Instant Apps для Android

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Компанія Google підтвердила, що планує закрити Instant Apps для Android у грудні цього року через «низький» рівень використання. Ця функція дозволяє користувачам миттєво запускати на своєму пристрої міні-версії мобільного додатку без необхідності його повного завантаження та встановлення з Google Play. Про це повідомляє The Verge.

Instant Apps представили в 2017 році. Оскільки функція підтримує запуск програм та демо-ігор просто за посиланням, без встановлення, це спрощує навігацію для користувачів та надає розробникам більше способів знаходити нову аудиторію.

Вперше про плани закрити Instant Apps було повідомлено в попередженні про зміни в Android Studio:

«Підтримку додатків з Instant Apps в Google Play буде припинено у грудні 2025 року. Публікація та всі API Instant Apps в Google Play більше не працюватимуть. Підтримку інструментів буде прибрано в Android Studio Otter Feature Drop».

Речниця Google Ніа Картер підтвердила рішення, пояснивши, що додатки Instant Apps просто не стали достатньо популярними, щоб компанія продовжувала їхню підтримку: «Використання та залученість Instant Apps були низькими. Користувачі використовують інші інструменти для пошуку додатків». стало відомо

Нагадаємо, що кілька днів тому , що Google приховала вихідний код, пов’язаний з підтримкою пристроїв Pixel на платформі Android.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Найбільш обговорювані статті

OpenAI випускає нову модель o3-pro та знижує на 80% вартість доступу до o3OpenAI випускає нову модель o3-pro та знижує на 80% вартість доступу до o3
У Windows 11 з'явиться новий текстовий редактор Edit, легший за Блокнот. Він працюватиме в командному рядкуУ Windows 11 з’явиться новий текстовий редактор Edit, легший за Блокнот. Він працюватиме з командного рядка
Новою СЕО Sigma Software стане Катерина Тулузова
Редактор коду Cursor оновлено до версії 1.0Редактор коду Cursor оновлено до версії 1.0
Як створити дружній до розробників API: найкращі практичні поради від Favbet Tech
Anthropic випускає чат-бот Claude Gov для секретної та шпигунської роботиAnthropic випускає чат-бот Claude Gov для секретної та шпигунської роботи
Штрафи у Резерв+ та цифрові відстрочки — Міноборони роз'яснює інформаціюШтрафи у Резерв+ та цифрові відстрочки — Міноборони роз’яснює інформацію
Розробники чат-ботів у Китаї відключили функцію розпізнавання зображень під час вступних іспитів у країніРозробники чат-ботів у Китаї відключили функцію розпізнавання зображень під час вступних іспитів у країні
Популярність мови програмування SQL впала до історичного мінімуму — рейтинг TIOBEПопулярність мови програмування SQL впала до історичного мінімуму — рейтинг TIOBE
Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

Google розширить сумісність мобільних Android-ігор з платформою ПК

«Я не могла знайти свою машину в гаражі і забувала цілі розмови»: як робота в Google пошкодила мені мозок

Влаштуватися на роботу стало легше: як користуватися новим тренажером для співбесід від Google

Гуглити як профі: 10 рекомендацій, як швидко знайти інформацію в Google

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Мобільні застосунки: їх види та особливості

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

Новий інструмент від Google допоможе видалити особисту інформацію з інтернету: як користуватися

Google запускає в Україні онлайн-курс з кібербезпеки. Як на нього потрапити

CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%

Google змушує віддалених працівників працювати 3 дні на тиждень в офісі. Інакше звільнення

Google запускає в Україні безплатний курс з машинного навчання для розробників. Як на нього потрапити

Легендарний і найоплачуваніший програміст у Google: хто він?

Ринок не шкодує нікого: Google звільнив 100 одноруких роботів

Застосунок Gemini отримав функцію редагування зображень

Гуглимо професійно: 14 операторів та фішок пошукової системи (частина друга)

«ПриватБанк» скасував тарифи за банківське обслуговування айтівців. За що тепер не потрібно платити

 

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Революція в SEO: Google відкриває доступ до нових можливостей ШІ

5 напрямів, за якими Google допомагає Україні: від підтримки стартапів до захисту від DDoS-атак

Топ текстів
Новини - 3 тижні назад
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS
Новини - 1 місяць назад
Українська ІТ-компанія TechMagic придбала польську Hitteps
Новини - 2 тижні назад
Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ
Новини - 3 тижні назад
Після 28 травня частина українців можуть втратити бронь від мобілізації
Новини - 4 тижні назад
З 1 червня деякі послуги «Дії» стануть платними
Новини - 4 тижні назад
Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini
Новини - 3 дні назад
Кабмін прийняв постанову з вимогами до цифрових гаманців в Україні
Новини - 3 тижні назад
«Новачкам все важче знайти роботу»: з 2019 року IT-компанії скоротили працевлаштування джуніорів на 50%
Новини - 1 місяць назад
ChatGPT незабаром отримає функцію запису та розшифрування стенограм
Новини - 3 дні назад
В Україні порахували, скільки IT-фахівців мають бронювання від мобілізації

Новини

Google закриває Instant Apps для Android

 10 хвилин назад

В Україні порахували, скільки IT-фахівців мають бронювання від мобілізації

 3 дні назад

Google вперше приховала код Pixel. Відкрите майбутнє Android під питанням

 3 дні назад

Кабмін прийняв постанову з вимогами до цифрових гаманців в Україні

 3 дні назад

Новий Copilot Vision тепер може «бачити» програми у Windows

 3 дні назад

Рівень безробіття в американській ІТ-галузі зростає п'ятий місяць поспіль

 3 дні назад

Tesla судиться з колишнім співробітником, який після звільнення «забрав код» із собою

 4 дні назад

Apple випустила інструменти для запуску Linux-контейнерів у macOS

 4 дні назад

Незважаючи на зарплати в $2 мільйони, Meta не може утримати фахівців зі штучного інтелекту

 4 дні назад

Оновлення Swift 6.2 покращило сумісність C++ та Java

 4 дні назад

Спецпроєкти

ETHKyiv 2025: наймасштабніший хакатон України повертається!
Як створити дружній до розробників API: найкращі практичні поради від Favbet Tech
Google запускає оновлений курс із машинного навчання українською мовою. Він займає 15 годин
Топ текстів тижня
1.
Кабмін прийняв постанову з вимогами до цифрових гаманців в Україні
2.
В Україні порахували, скільки IT-фахівців мають бронювання від мобілізації
3.
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%
4.
Незважаючи на зарплати в $2 мільйони, Meta не може утримати фахівців зі штучного інтелекту
5.
Apple випустила інструменти для запуску Linux-контейнерів у macOS
6.
Штрафи у Резерв+ та цифрові відстрочки — Міноборони роз’яснює інформацію
7.
Google віділить $10 мільйонів на підтримку українських стартапів
8.
Українська ІТ-компанія Atola Technology переходить на чотириденний робочий тиждень
9.
Tesla судиться з колишнім співробітником, який після звільнення «забрав код» із собою
10.
Технічна інфраструктура Telegram контролюється людиною, чиї компанії співпрацювали з ФСБ — розслідування

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: