Microsoft випустила бету TypeScript 6.0. Це останній реліз на базі JavaScript

Компанія Microsoft повідомила про реліз бета-версії TypeScript 6.0. Розробники можуть отримати її через npm за допомогою команди: npm install -D typescript@beta.

TypeScript 6.0 — це унікальний реліз, оскільки він є останнім, який базується на поточній кодовій базі JavaScript. Як було анонсовано минулого року, Microsoft веде роботу над новою кодовою базою для компілятора та мовного сервісу TypeScript, написаного на Go.

Хоча TypeScript 6.0 все ще працює на JS, ця версія стане безпосереднім попередником майбутнього релізу і в багатьох відношеннях слугуватиме мостом між TypeScript 5.9 і 7.0. Тому більшість змін у версії 6.0 покликані допомогти узгодити та підготуватися до впровадження TypeScript 7.0.

Застарілі опції в TypeScript 6.0 продовжать працювати без помилок при встановленому параметрі “ignoreDeprecations”: “6.0”, але вони будуть повністю видалені в TypeScript 7.0. Якщо ви бачите попередження про застарілу версію після оновлення до TypeScript 6.0, наполегливо рекомендуємо вирішити цю проблему, перш ніж намагатися впровадити TypeScript 7 у своєму проекті.

На даний момент TypeScript 6.0 є «стабільною версією», і компанія не планує додавати до неї жодних нових функцій чи критичних змін. Протягом наступних кількох тижнів розробники Microsoft вирішуватимуть всі нові проблеми, про які повідомлять в кодовій базі 6.0.

Нагадаємо, що станом на жовтень 2025 року популярність TypeScript на GitHub перевершила Python та JavaScript.

