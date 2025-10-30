logo

Новини 30/10/2025 09:37

Популярність TypeScript на GitHub перевершує Python та JavaScript

Дмитро Сімагін

Журналіст

Згідно зі статистичним звітом Octovers 2025, щосекунди до GitHub в середньому приєднується більше одного нового розробника — за минулий рік зростання становить понад 36 мільйонів користувачів. Зараз на GitHub працює понад 180 мільйонів розробників з усього світу.

Лише в Індії цього року з’явилося понад 5 мільйонів розробників (понад 14% усіх нових облікових записів). До 2030 року на індійців припадатиме кожен третій новий розробник на GitHub.

Програмісти створюють на GitHub понад 230 нових репозиторіїв щохвилини, об’єднують в середньому 43,2 мільйона пул-реквестів щомісяця (+23% у річному обчисленні) та надсилають протягом року майже 1 мільярд комітів (+25,1% у річному обчисленні).

За даними GitHub, у серпні 2025 року TypeScript вперше обігнав як Python, так і JavaScript, ставши найбільш використовуваною мовою програмування серед розробників. Це найбільше зростання популярності TypeScript за понад десять років.

Майже кожен великий фронтенд-фреймворк зараз використовує TypeScript за замовчуванням. Навіть попри це, мова Python залишається домінуючою в сфері штучного інтелекту та обробки даних, екосистема JavaScript/TypeScript міє більшу значну загальну активність, ніж Python.

У 2025 році 81,5% внесків коду на GitHub було зроблено в приватних репозиторіях, при цьому 63% усіх репозиторіїв були публічними. Цей розподіл підкреслює подвійну роль GitHub: більшість щоденної роботи виконується в приватних проектах, але вони залежать від бібліотек, моделей та фреймворків у публічних проектах з відкритим кодом. 

Загалом платформа налічує 630 мільйонів загальних репозиторіїв, з яких понад 121 мільйон були створені у 2025 році. Це найкращий рік за темпами зростання за всю історію GitHub.

Приватні репозиторії на GitHub зростали швидше (+33% у річному обчисленні), ніж публічні репозиторії (+19% у річному обчисленні).

 

