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Новини 31/07/2025

Mistral запускає повний стек кодування на базі Codestral 25.08

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Компанія Mistral випустила повний стек кодування зі штучним інтелектом на базі нової LLM-моделі Codestral 25.08, яка на 30% збільшує кількість прийнятих пропозицій коду та на 5% краще дотримується інструкцій.

На відміну від звичних ШІ-помічників, Mistral пропонує повністю інтегровану систему, побудовану з нуля для допомоги на всьому шляху розробки програмного забезпечення, від пропозиції рядка коду до самостійної обробки цілого pull request.

Однією з частин стеку є Codestral Embed — нова вбудована модель, створена спеціально для пошуку коду. Mistral запевняє, що Codestral Embed перевершує інші моделі кодування зі штучним інтелектом від OpenAI та Cohere в реальних тестах на пошук коду.

Наступним елементом стеку є Devstral — інструмент, який може керувати складними завданнями, такими як рефакторинг коду в кількох файлах, генерація тестів та написання запитів на зняття даних.

Усі ці технології акуратно об’єднані в Mistral Code — нативному плагіні для VS Code та JetBrains IDE. Він забезпечує автодоповнення від Codestral, пропонує автоматизацію одним клацанням миші від Devstral та забезпечує вбудований семантичний пошук на базі Codestral Embed.

Завдяки тісній інтеграції кількох інструментів в одному програмному середовищі, розробник, замість того, щоб шукати відповідь в GitHub, може просто поставити IDE пряме запитання на кшталт: «Як нам обробляти тайм-аути Stripe в процесі оформлення замовлення?», щоб побачити, як подібні проблеми були вирішені в інших місцях. Зрештою, він може сказати агенту Devstral застосувати новий шаблон до кількох різних сервісів, дозволяючи штучному інтелекту виконувати виснажливу роботу з редагування в усіх відповідних файлах.

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