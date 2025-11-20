logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 20/11/2025 09:44

Нова агентна модель GPT 5.1-Codex-Max може автономно писати код протягом 24 годин

Дмитро Сімагін

Журналіст

OpenAI розпочала розгортання в інструменті Codex нової агентної моделі GPT 5.1-Codex-Max. У пості в X компанія заявила, що новинка може автономно працювати з кодом протягом кількох годин. Про це повідомляє Bleeping Computer.

На відміну від моделі GPT-5.1, яка оптимізована для досліджень та звичайної взаємодії на кшталт створення зображень, GPT‑5.1-Codex-Max призначена суто для кодування. Вона навчена працювати в кількох контекстних вікнах за допомогою методу стискання.

Завдяки стисканню GPT‑5.1-Codex-Max автоматично ущільнює сеанс роботи, коли він наближається до ліміту контекстного вікна, дозволяючи моделі працювати незалежно протягом довгого часу. Під час внутрішнього тестування виявилось, що GPT‑5.1-Codex-Max змогла працювати над завданнями більше 24 годин.

За даними компанії-розробника, GPT‑5.1-Codex-Max може працювати з мільйонами токенів в одному завданні. Крім того, нова модель швидша та ефективніша при використанні токенів, ніж базова модель GPT-5.1.

«GPT‑5.1-Codex-Max було навчено виконувати завдання з розробки програмного забезпечення в реальному світі, такі як створення PR, перевірка коду, фронтенд-кодування та система запитань і відповідей, і перевершує наші попередні моделі в багатьох оцінках передового кодування», — заявляють в OpenAI.

У бенчмарках нова модель GPT-5.1-Codex-Max досягла 77,9% на SWE-Bench Verified, 79,9% — на SWE-Lancer IC SWE та 58,1% — на TerminalBench 2.0.

Інструмент Codex, для якого призначена GPT‑5.1-Codex-Max, працює всередині терміналу, але розробники також можуть використовувати його у веб-версії після підключення до GitHub.

 

Головна > Новини > Нова агентна модель GPT 5.1-Codex-Max може автономно писати код протягом 24 годин

Найбільш обговорювані статті

xAI випустила Grok 4.1 — модель встановила рекорд і поки безкоштовнаxAI випустила Grok 4.1 — модель встановила рекорд і поки безкоштовна
ByteDance випустила найдешевший агент кодування — працює на рівні Claude Sonnet 4.5 і коштує лише $1,30 на місяцьByteDance випустила найдешевший агент кодування — працює на рівні Claude Sonnet 4.5 і коштує лише $1,30 на місяць
«Ніхто цього не хоче»: в соцмережах розкритикували бажання Microsoft перетворити Windows на агентну ОС«Ніхто цього не хоче»: в соцмережах розкритикували бажання Microsoft перетворити Windows на агентну ОС
Apple вдвічі скорочує комісії для розробників міні-додатківApple вдвічі скорочує комісії для розробників міні-додатків
У LinkedIn з'явився ШІ-пошук, який дозволяє знайти людей з конкретними навичкамиУ LinkedIn з’явився ШІ-пошук, який дозволяє знайти людей з конкретними навичками
Кабінет міністрів вніс розробників оборонних технологій до переліку «критично важливих»Кабінет міністрів вніс розробників оборонних технологій до переліку «критично важливих»
Rust випередив C/C++ за обсягом коду, який додається до платформи AndroidRust випередив C/C++ за обсягом коду, який додається до платформи Android
Microsoft заблокувала популярний спосіб офлайн-активації WindowsMicrosoft заблокувала популярний спосіб офлайн-активації Windows
ІТ-компанії, засновані українцями в США, генерують $23,2 млрд доходу і створили 130 000 робочих місцьІТ-компанії, засновані українцями в США, генерують $23,2 млрд доходу і створили 130 000 робочих місць
OpenAI готується до релізу GPT-4.1

Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

ChatGPT незабаром отримає функцію запису та розшифрування стенограм

Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з'явиться в липні

Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model

Нові тарифи: доступ до ChatGPT коштуватиме $200 на місяць

Мовні моделі, трансформери та інше. 6 актуальних напрямів AI, на які варто звернути увагу початківцям

Розробника ChatGPT, який звинуватив свою компанію, знайдено мертвим

«Meta в режимі паніки»: Цукерберг створив 4 робочі групи для вивчення причин успіху DeepSeek

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

Безкоштовний і без реклами: ChatGPT тепер доступний на iOS

Некомерційна і краще GPT-3: Meta випустила нову мову машинного навчання LLaMa

OpenAI готує до релізу модель o3-pro. Вона найпотужніша для кодування, але коштує $200

OpenAI презентувала нову нейромережу. Як отримати доступ до ChatGPT o1

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 місяць назад
П’ять пасток, у які потрапляють навіть досвідчені проджект-менеджери. Колонка FAVBET Tech
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Безпілотники, AI та антидроновий захист: Топ розробок IT-компанії Favbet Tech для оборони країни
Спецпроєкти - 3 тижні назад
FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
Спецпроєкти - 1 місяць назад
FAVBET Tech сплатив понад 650 млн грн податків за 9 місяців 2025 року
Новини - 2 тижні назад
В OpenAI з’явилась нова категорія фахівців — Super Junior
Новини - 1 тиждень назад
В Україні скасують КВЕДи, у тому числі для IT-підприємців
Новини - 1 тиждень назад
Засновники мільярдного ШІ-стартапу цілий рік брехали клієнтам — ніхто не помітив
Досвід - 3 тижні назад
Розробники TikTok зекономили компанії $300 000 на рік: просто переписали код Go API на Rust
Новини - 2 тижні назад
«Демонструє постійну тенденцію брехати»: колишній соратник Сема Альтмана дав покази проти нього

Новини

По п'ятницях віддалені працівники працюють на 1,5 години менше, ніж раніше — дослідження

 20.11.2025 12:23

Вчені виявили шість причин вигорання розробників відкритого ПЗ

 20.11.2025 11:20

Нова агентна модель GPT 5.1-Codex-Max може автономно писати код протягом 24 годин

 20.11.2025 09:44

«Штраф до 500 тисяч рублів або позбавлення волі до 6 років»: росіян будуть карати за стріми з українською грою S.T.A.L.K.E.R 2

 19.11.2025 16:40

«Відмовився переходити на українську»: програмісти з Азії видають себе за українців, але діалог викриває брехню

 19.11.2025 15:47

У 2025 році жінки відкрили в Україні 8011 ФОП з КВЕДом «Комп’ютерне програмування»

 19.11.2025 12:15

Google розробляє версію AI Studio для мобільного вайб-кодування

 19.11.2025 11:13

Gemini 3 Pro від Google стає новим лідером в кодуванні, випередивши Claude Sonnet 4.5

 19.11.2025 09:29

Лінус Торвальдс не проти вайб-кодингу, але не для професійної розробки

 18.11.2025 17:01

У 2028 році Rust може стати обов'язковою залежністю в збірці Python

 18.11.2025 15:36

Спецпроєкти

FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
Топ текстів тижня
1.
«Ніхто цього не хоче»: в соцмережах розкритикували бажання Microsoft перетворити Windows на агентну ОС
2.
Microsoft заблокувала популярний спосіб офлайн-активації Windows
3.
OpenAI випустила гайд для розробників, як писати промпти з GPT-5.1
4.
«Відмовився переходити на українську»: програмісти з Азії видають себе за українців, але діалог викриває брехню
5.
ByteDance випустила найдешевший агент кодування — працює на рівні Claude Sonnet 4.5 і коштує лише $1,30 на місяць
6.
Кабінет міністрів вніс розробників оборонних технологій до переліку «критично важливих»
7.
Лінус Торвальдс не проти вайб-кодингу, але не для професійної розробки
8.
Новий сервіс Code Wiki від Google сам пише та оновлює документацію для GitHub-репозиторіїв
9.
Rust випередив C/C++ за обсягом коду, який додається до платформи Android
10.
У LinkedIn з’явився ШІ-пошук, який дозволяє знайти людей з конкретними навичками

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: