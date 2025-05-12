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Новини 12/05/2025

OpenAI готується додати в ChatGPT тижневу та довічну підписку

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Аналіз коду останньої збірки додатку ChatGPT для Android вказує на те, що OpenAI планує додати тижневу та довічну підписку. Зараз скористатись розширеними можливостями тарифного плану ChatGPT Plus можна лише помісячно або на умовах річної оплати. Про це повідомляє Windows Central.

Експерти вважають, що запровадження тижневого плану підписки на ChatGPT Plus може збільшити число платних користувачів чат-боту за рахунок тих, кому лише іноді потрібен доступ до його розширених функцій. Однак, не відомо, як сприймуть користувачі довічну підписку на ChatGPT Plus. Сфера генеративного штучного інтелекту характеризується не тільки стрімким розвитком, але й жорсткою конкуренцією між різними LLM-моделями.

Минулого року ходили чутки, що OpenAI перебуває на межі банкрутства, оскільки її річні збитки сягали $5 мільярдів. Однак інвестори, включно з Microsoft, NVIDIA та Thrive Capital, повірили в майбутнє проекту, додавши до її капіталу $6,6 мільярда, що підвищило ринкову оцінку OpenAI до $156 мільярдів доларів.

Нещодавно компанія Сема Альтмана провела ще один раунд фінансування, головним інвестором якого став японський SoftBank. OpenAI вдалось залучити $40 мільярдів, що збільшило її ринкову капіталізацію до $300 мільярдів.

Нагадаємо, що кілька днів тому компанія OpenAI опублікувала на своєму сайті технічну статтю під назвою «ChatGPT Enterprise – Моделі та обмеження». У ній йдеться про обмеження та рекомендовані сфери застосування LLM-моделей, якими можуть скористатись власники тарифу ChatGPT Plus.

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