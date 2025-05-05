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Новини 05/05/2025

OpenAI випустила документ з поясненням, яка модель GPT краща для програмування

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Компанія OpenAI опублікувала на своєму сайті технічну статтю під назвою «ChatGPT Enterprise – Моделі та обмеження». У ній йдеться про обмеження та рекомендовані сфери застосування LLM-моделей, якими можуть скористатись власники тарифу ChatGPT Plus. Про це повідомляє Bleeping Computer.

Наразі ChatGPT пропонує п’ять моделей: GPT-4o, o3, o4-mini, o4-mini-high та GPT-4.5. Якщо користувач вагається, що вибрати: GPT 4o чи 4.5, то, згідно з документом, GPT 4o – це «омні-модель» з інформацією в режимі реального часу, і її слід використовувати для узагальнення контенту, мозкового штурму або електронних листів.

З іншого боку, GPT-4.5 – це «творчий» центр, який пропонує кращий емоційний інтелект, комунікацію та креативний підхід до мозкового штурму. Хоча ця модель дуже схожа на GPT-4o, але якщо ви віддаєте перевагу більшій креативності, GPT-4.5 має бути першим вибором.

В іншій частині документу пояснюється, що модель o4-mini швидко виконує технічні завдання, такі як STEM-запити, програмування, візуальне мислення. Однак, якщо її порівнювати з o4-mini-high, то остання найкраще підходить для детальних технічних завдань, таких як складне кодування, математика, наукові пояснення та вища точність.

На відміну від цих двох моделей, o3 виділяється у складних або багатоетапних завданнях, таких як стратегічне планування, детальний аналіз, ретельне кодування, розширена математика, природничі науки, програмування та візуальне мислення.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому стало відомо, що зараз для розробки GPT-4 «з нуля» знадобиться лише 5-10 людей. Два роки тому над створенням цієї моделі працювали «сотні розробників».

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