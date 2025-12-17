logo

Новини 17/12/2025 11:15

OpenAI обмежила безкоштовну генерацію коду в режимі Thinking

Дмитро Сімагін

Журналіст

OpenAI відмовилася від автоперемикача вибору моделей, прибравши з нього режим Thinking для безкоштовних користувачів та передплатників плану Go. Про це пише Wired.

На сторінці з оновленнями компанія повідомила, що відключила маршрутизатор у ChatGPT, який перенаправляв складні запити на кшталт генерації коду моделям «міркування». 

Тепер у безкоштовному плані та за тарифом Go за $5 на місяць чат-бот використовує за замовчуванням базову модель GPT-5.2 Instant. Увімкнути «логічне мислення» можна лише вручну кнопкою Thinking. Однак навіть тоді користувачу дасть відповідь спрощена GPT-5.2 Thinking Mini. 

До останнього оновлення користувачі могли задати повноцінній моделі GPT-5.2 Thinking один запит на добу. Якщо модель вважала, що завдання є досить складним, маршрутизатор включався автоматично.

Одне з джерел, знайоме із ситуацією, повідомило журналістам, що маршрутизатор негативно вплинув на показник щоденної активності користувачів — моделі Thinking довше відповідають і люди не чекають відповіді. Прогнозується, що компанія продовжить розвивати технологію і, швидше за все, перезапустить систему для безкоштовних користувачів та користувачів Go, коли її вдосконалить.

З виходом GPT-5 на початку серпня 2025 OpenAI відключила попередні версії, в тому числі 4o. Замість цього додали маршрутизатор, який автоматично перенаправляв запити різним моделям в залежності від складності. Деякі програмісти припустили, що система частіше використовує «дурну» версію, щоб заощаджувати потужності OpenAI.

Після скарг і петицій на Reddit, OpenAI повернула можливість обирати зі списку моделей користувачам з підпискою Plus і Pro.

