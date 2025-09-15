logo

15/09/2025

Портрет українського айтівця: частка нетехнічних фахівців зростає, джунів і мідлів меншає

Дмитро Сімагін

Журналіст

44% українських IT-спеціалістів відносять себе до Software Engineer, на другому місці —  тестувальники (17%), ще по 5% зазначили свій фах як DevOps і Analyst. За минулий рік розробників стало менше на 3%, тестувальників — на 1%. Це стверджується в дослідженні DOU.

68% респондентів працюють повністю віддалено. 21% заявили, що «іноді бувають в офісі компанії». Лише 11% працюють лише в офісі.

57% айтівців працюють як ФОПи, у 2024 році таких було 70%, а 2022-го — 87%. Останнім часом компанії все частіше оформлюють своїх співробітників через Дія.City (19% проти 12% торік).

Хоча 88% айтівців працюють за технічними напрямками, частка нетехнічних фахівців зростає. Цього року вона збільшилась на 2% — до 12% від усіх, хто працює в ІТ.

На 1% стало більше аналітиків, маркетологів та спеціалістів з брендингу, фахівців з UI/UX та продуктового дизайну. Джунів і мідлів стало менше на 3%, їхня кількість від загального числа скоротилась з 47% до 44%.

Вхід в ІТ дедалі ускладнюється, про що свідчить зростання частки досвідчених фахівців. Сьогодні 27% айтівців мають досвід понад 10 років, минулого року таких було 24%.

58% українських IT-фахівців раніше працювали в іншій сфері. Серед технічних спеціалістів частка світчерів трохи менша (55%), а серед нетехнічних їх аж 78%. Серед технічних фахівців найбільше світчерів серед QA, Project Managers та геймдизайнерів (75% з них мають досвід в іншій сфері).

Вітчизняні айтівці найчастіше працюють у великих або середніх компаніях. 42% — у компаніях на 200 і більше співробітників, ще 27% — на 50–200 людей. Лише чверть працюють в компаніях з персоналом менш як 50 людей.

Найчастіше українські айтівці працюють у компаніях, пов’язаних з фінтехом та e-сommerce. У п’ятірку найпопулярніших напрямів входять також SaaS, Gambling та AI/ML.

Частка фахівців, які мають пет-проєкти, знизилась з 13% до 11%.  Як і минулого року, 12% мають додаткову роботу в ІТ (чи декілька), 8% волонтерять або мають open source проєкти. У 5% айтівців є додаткова робота поза ІТ.

 

Портрет українського айтівця: частка нетехнічних фахівців зростає, джунів і мідлів меншає

