Новини 02/09/2025

Серед розробників знижується довіра до інструментів штучного інтелекту

Дмитро Сімагін

Журналіст

Нещодавнє опитування Stack Overflow 2025 виявило цікаві тенденції в розробці ПЗ, на які в своєму блозі звертає увагу дослідник Мілан Міланович. Незважаючи на те, що більшість розробників (84%) використовують інструменти штучного інтелекту, довіра до них падає. Лише 33% довіряють точності ШІ, порівняно з 43% минулого року. І тільки 3% повідомили про «високий рівень довіри» до результатів ШІ. 

Половина всіх професійних розробників щодня використовують інструменти на базі штучного інтелекту. Однак 20% респондентів заявили, що категорично не довіряють ШІ.

LLM-моделі стали популярними швидше, ніж очікувалося. Останній звіт про тенденції, опублікований сайтом InfoQ, демонструє, що великі мовні моделі перейшли від раннього до широкого використання лише за 18 місяців. 

Ще однією тенденцією в світі сучасної розробки програмного забезпечення стало те, що інструменти GenAI вийшли за рамки генерації коду. Віртуальні помічники тепер керують повними впровадженнями через чат-інтерфейси. 

З іншого боку, дослідження Гарварду вказує на те, що генерація коду втратила першість за кількістю запитів до чат-ботів. Тепер користувачі частіше використовують штучний інтелект для запитань по медицині та для спілкування.

Нагадаємо, що кілька днів тому генеральний директор криптовалютної біржі Coinbase Браян Армстронг розповів, як нещодавно звільнив програмістів, хто ще не почав використовувати в роботі інструменти штучного інтелекту.

