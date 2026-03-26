logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 26/03/2026 14:53

В Україні порахували користувачів штучного інтелекту

Редактор

Кількість громадян України, які хоча б раз користувались штучним інтелектом, зростає, але дуже повільно. За останній рік їхнє число збільшилось на 1% — до 37%. Це стверджується в дослідженні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). 

Приємна новина в тому, що активно зростає кількість тих українців, які щодня користуються штучним інтелектом. Якщо минулого року їх було лише 12%, то зараз таких вже 17%. 

Частка щоденних користувачів уже є досить значною, що може свідчити про формування ядра активних юзерів, які інтегрували ШІ в свою роботу або повсякденне життя.

Серед опитаних респондентів 10% користуються ШІ декілька разів на тиждень. Ще близько 10% працюють з ним час від часу (кілька разів на місяць або ще рідше).

Таким чином, регулярними користувачами ШІ (щонайменше раз на тиждень) є 27% українців, проти 26% в минулому році. Позитивна новина в тому, що 90% українців чули про штучний інтелект.

Найкращий показник регулярного використання зафіксовано серед молоді 18–29 років — понад половина (58%) цієї групи регулярно користується штучним інтелектом. У категорії 30-44 років цей показник становить лише 36%, а серед людей віком від 60 років — лише 9%. Тобто, спостерігається суттєвий цифровий розрив між поколіннями.

Найвищі темпи зростання числа користувачів помічено серед 30-44-річних. За рік їхня частка зросла з 21% до 36%, та серед 45-59-річних (з 9% до 25%). Серед 18–29-річних ріст на рівні тенденції з 54% до 58%, а серед 60+ річних — з 4% до 9%.

Нагадаємо, що студенти більше не хочуть вчитись на факультетах інформатики. Але не проти вивчати штучний інтелект.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > В Україні порахували користувачів штучного інтелекту

Найбільш обговорювані статті

Забудьте про код: CEO Nvidia пояснив, чому бюджет на токени для обчислень зараз важливіший за досвідЗабудьте про код: CEO Nvidia пояснив, чому бюджет на токени для обчислень зараз важливіший за досвід
Claude тепер може сам керувати комп'ютером замість користувачаМайбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
Марк Цукерберг тестує персонального ШІ-агента: хоче автоматизувати управління компанієюМарк Цукерберг тестує персонального ШІ-агента: хоче автоматизувати управління компанією
OpenAI запускає в ChatGPT бібліотеку для зберігання особистих файлівOpenAI запускає в ChatGPT бібліотеку для зберігання особистих файлів
Google запускає агентів Gemini в даркнетGoogle запускає агентів Gemini в даркнет
OpenAI публікує інструкцію по розробці UX/UI-дизайну з GPT-5.4OpenAI публікує інструкцію по розробці UX/UI-дизайну з GPT-5.4
Токенмаксинг: співробітники великих IT-компаній змагаються, хто витратить більше токенів на обчисленняТокенмаксинг: співробітники великих IT-компаній змагаються, хто витратить більше токенів на обчислення
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібноOpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Від «Дії» до Agentic State: очільник Мінцифри Борняков про ШІ-агентів, кібербезпеку та українські чіпиВід «Дії» до Agentic State: очільник Мінцифри Борняков про ШІ-агентів, українські чіпи та електронні повістки
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS

Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом

Сем Альтман сподівається, що штучний інтелект не знищить людство

«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме

Вчені Стенфорда створили аналог ChatGPT за $600 та виклали його на GitHub

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

9 сервісів зі штучним інтелектом для айтівців

Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Зумери хочуть мати в офісі приватні кімнати для сексу з колегами — опитування EduBirdie

Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження

Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

І код напише, і таблиці заповнить: 10 корисних інструментів зі штучним інтелектом для айтівців

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Штучний інтелект повністю автоматизує 300 млн робочих місць — Goldman Sachs

Ідея для стартапу: програміст продає написані ChatGPT фітнес-плани по $15

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

Топ текстів
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Новини - 3 тижні назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 2 тижні назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Новини - 1 місяць назад
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw
Новини - 3 тижні назад
27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема
Новини - 3 дні назад
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Новини - 3 тижні назад
Google попереджає про експлойт Coruna: полює на українських користувачів iPhone
Новини - 1 місяць назад
Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%
Новини - 4 тижні назад
«Майже завжди застосовує ядерну зброю»: вчені приголомшені симуляцією війни зі штучним інтелектом
Новини - 1 місяць назад
ChatGPT сказав студенту, що він пророк і досягне величі. Потім почався психоз

Новини

«Звичайно, ви можете відмовитись»: GitHub ненав'язливо попереджає, що буде навчати LLM на вашому коді

 26.03.2026 11:54

Google: до зламу класичного шифрування залишилось три роки

 26.03.2026 10:30

Платні акаунти ChatGPT та Claude стали затребуваним товаром на підпільних форумах

 26.03.2026 08:53

НАТО роздає мільйони: шукають українські стартапи для розробки технології протидії БПЛА

 25.03.2026 18:01

Visual Studio Code 1.113: нові теми оформлення, вкладені субагенти та додаткові налаштування ШІ

 25.03.2026 17:05

Anthropic додає в Claude Code автоматичний режим

 25.03.2026 16:09

Справа не лише в конкуренції: OpenAI закриває Sora по іншій причині

 25.03.2026 15:10

Браузер Firefox тепер має вбудований безкоштовний VPN зі щомісячним лімітом даних 50 Гб

 25.03.2026 11:52

Російська система фільтрації трафіку не справляється з блокуванням Telegram. Кремль планує апгрейд

 25.03.2026 10:34

Спецпроєкти

Де купити MacBook Pro у Києві: ТОП-5 місць
Наземний дрон мінер «Бандура» проти класичних методів мінування
Магія інновацій: як перетворити щоденний догляд на справжнє мистецтво за допомогою смарт-девайсів
Топ текстів тижня
1.
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
2.
5 років ув’язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень
3.
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
4.
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект
5.
Забудьте про код: CEO Nvidia пояснив, чому бюджет на токени для обчислень зараз важливіший за досвід
6.
Промпт-інжиніринг: як інверсійні запити підвищать вашу продуктивність в ChatGPT
7.
Хакери використовують критичну вразливість Zimbra для атак на українські державні установи
8.
Платні акаунти ChatGPT та Claude стали затребуваним товаром на підпільних форумах
9.
OpenAI запускає в ChatGPT бібліотеку для зберігання особистих файлів
10.
OpenAI публікує інструкцію по розробці UX/UI-дизайну з GPT-5.4

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: