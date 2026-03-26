В Україні порахували користувачів штучного інтелекту

Кількість громадян України, які хоча б раз користувались штучним інтелектом, зростає, але дуже повільно. За останній рік їхнє число збільшилось на 1% — до 37%. Це стверджується в дослідженні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Приємна новина в тому, що активно зростає кількість тих українців, які щодня користуються штучним інтелектом. Якщо минулого року їх було лише 12%, то зараз таких вже 17%.

Частка щоденних користувачів уже є досить значною, що може свідчити про формування ядра активних юзерів, які інтегрували ШІ в свою роботу або повсякденне життя.

Серед опитаних респондентів 10% користуються ШІ декілька разів на тиждень. Ще близько 10% працюють з ним час від часу (кілька разів на місяць або ще рідше).

Таким чином, регулярними користувачами ШІ (щонайменше раз на тиждень) є 27% українців, проти 26% в минулому році. Позитивна новина в тому, що 90% українців чули про штучний інтелект.

Найкращий показник регулярного використання зафіксовано серед молоді 18–29 років — понад половина (58%) цієї групи регулярно користується штучним інтелектом. У категорії 30-44 років цей показник становить лише 36%, а серед людей віком від 60 років — лише 9%. Тобто, спостерігається суттєвий цифровий розрив між поколіннями.

Найвищі темпи зростання числа користувачів помічено серед 30-44-річних. За рік їхня частка зросла з 21% до 36%, та серед 45-59-річних (з 9% до 25%). Серед 18–29-річних ріст на рівні тенденції з 54% до 58%, а серед 60+ річних — з 4% до 9%.

