Розробники Go остаточно відмовились від спроб покращити синтаксис обробки помилок

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Після шести років обговорень та сотень пропозицій від ком’юніті команда розробників Go офіційно оголосила, що не змінюватиме синтаксис обробки помилок у мові. Про це повідомляє блог спільноти Go.

Причиною рішення припинити спроби удосконалення стало те, що жодна із запропонованих ідей не отримала достатньої підтримки.

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Мову програмування Go часто критикують за надмірну багатослівність у обробці помилок. Код стає настільки повторюваним, що заважає сприйняттю логіки програми. Спроби змінити ситуацію почалися ще в 2018 році: спочатку через check/handle , потім через спрощений try , і нещодавно з пропозицією використовувати ? , як у Rust.

Однак жодне з рішень не влаштовувало всіх: одне було надто складним, інше приховувало керування потоком, третє викликало плутанину при налагодженні.

У кожному випадку обговорення супроводжувалися сотнями коментарів та сильними розбіжностями навіть усередині команди Google Go.

Через відсутність консенсусу розробники вирішили зупинити обговорення, пов’язане зі зміною синтаксису помилок, та закрити відповідні пропозиції без подальшого розгляду. Натомість команда хоче зосередитись на покращенні стандартної бібліотеки та інструментах IDE: можливо, вони зможуть приховувати повтори під час читання коду, не змінюючи саму мову.

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