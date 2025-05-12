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Новини 12/05/2025

Трафік ChatGPT досяг рекордного максимуму. Але до Google ще дуже далеко

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

За підсумками квітня ChatGPT.com — веб-версія застосунку ChatGPT — продемонструвала рекордний обсяг трафіку: 780 млн відвідувань лише від користувачів США. За даними Similarweb, це на 14% більше ніж у березні 2025 року. Про це повідомляє видання Sherwood News. 

Зважаючи, що багато хто вже порівнює ChatGPT з Google, варто відзначити, що до протистояння з пошуковиком №1 для компанії Сема Альтмана ще дуже далеко. Принаймні, за показниками щомісячного трафіку. 

Як інформує Similarweb, в квітні цього року Google.com мав 16 млрд візитів проти 780 млн у ChatGPT.com. У той час як ChatGPT опрацьовує 1 млрд пошукових запитів на тиждень, показник Google — 96 млрд.

Але викликом для Google є не лише конкуренція з OpenAI, але й антимонопольні розслідування з боку Міністерства юстиції США, яке намагається розділити бізнес компанії. Сем Альтман вже заявив, що готовий купити браузер Chrome, якщо його відокремлять від Google.

Нагадаємо, що днями стало відомо, що OpenAI готується додати в ChatGPT тижневу та довічну підписку. Зараз скористатись розширеними можливостями тарифного плану ChatGPT Plus можна лише помісячно або на умовах річної оплати.

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