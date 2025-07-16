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Новини 16/07/2025

Творець Ruby on Rails назвав два головні критерії при наймі програмістів

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Девід Ханссон, творець фреймворку Ruby on Rails, заявив, що при наймі програмістів звертає увагу зовсім не на дипломи, оцінки або резюме. Вирішальними для нього є навички програмування та якісний супровідний лист. Про це Ханссон розповів у подкасті Лекса Фрідмана.

«Якщо ви не можете грамотно написати супровідний лист і не спромоглися зробити його персоналізованим для нашої компанії — ви вибуваєте. Я можу працювати віддалено лише з тими, хто вміє чітко висловлювати думки письмово», — пояснив Ханссон.

Окрім листа обов’язковим критерієм залишається висока якість коду. Розробник Ruby on Rails уточнив, що він оцінює кандидатів за тестовим завданням, максимально наближеним до реальної робочої ситуації. Йому треба такі програмісти, чиї рішення будуть зрозумілі і за п’ять років, якщо доведеться повертатися до коду заради виправлення багів. «Не раз бувало: резюме відмінне, звучить переконливо — але потім я дивлюся на код і думаю: Ні за що. Ми не візьмемо цю людину», — розповів він.

Ханссон зазначив, що з розвитком штучного інтелекту критерії найму можуть змінитися, але поки що два головні фільтри залишаються такими як є: переконливий лист і практичні навички. 

За даними опитування Resume Genius за 2023 рік, 83% рекрутерів у США майже завжди читають супровідні листи, навіть якщо вони не є обов’язковими. А 73% компаній, які формально не вимагають листа, все одно приділяють їм увагу.

Нагадаємо, що за даними Sensor Tower приблизно 29% запитів користувачів ChatGPT пов’язано в програмуванням. Рік тому цей показник становив 44% від усіх запитів.

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