11/02/2026 11:18

В Google з’явився інструмент для видалення ваших інтимних фото з результатів пошуку

Дмитро Сімагін

Автор новин

Google запускає новий інструмент для видалення з результатів пошуку зображень відвертого характеру, опублікованих без згоди користувача. Це дозволяє швидко вжити заходів проти такого контенту, перш ніж його буде поширено у веб-просторі, запевняє блог Google.

Щоб отримати доступ до інструменту, треба натиснути на три крапки на зображенні. Після цього в меню натисніть на «Видалити результат», а потім оберіть «На ньому зображено мене сексуального характеру». Далі Google попросить вас надати певну інформацію через онлайн-форму, де ви можете повідомити про кілька зображень в одному запиті. Це заощадить ваш час і зусилля, оскільки не потрібно повідомляти про кожне зображення окремо.

Інструмент також пропонує запобіжні заходи для фільтрації більш відвертих зображень, які можуть з’являтися в результатах пошуку. У перелік контенту, який можна заблокувати, входить інтимні зображення особи, маніпульовані зображення або відверті діпфейки, створені штучним інтелектом.

Google надішле вам сповіщення електронною поштою, щоб інформувати про статус поданого запиту. Компанія видалятиме зображення з результатів пошуку, якщо буде встановлено факт порушення її правил щодо персонального контенту. 

Запит на видалення може подати або ви сами, або ваш представник, за умови, що ви є суб’єктом зображення. Відстежувати всі подані запити на видалення зображень або іншої особистої інформації можна через спеціальний центр «Результати про вас».

Нагадаємо, що штучний інтелект вже може прогнозувати по фотографії людини її майбутні досягнення та рівень зарплати.

