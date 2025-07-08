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Новини 08/07/2025

В українському IT побільшало вакансій для фахівців без досвіду

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

У другому кварталі 2025 року на платформі Djinni опублікували майже 27 тисяч вакансій, що майже на 10% більше, ніж рік тому. Найбільше зростання демонструє категорія кандидатів без досвіду — вакансій для них побільшало на 8% у порівнянні з минулим кварталом, тоді як вакансій для кандидатів рівня senior стало на 6% менше.

Конкуренція для спеціалістів без досвіду все ще найвища, але вона знизилась з 24 відгуків в березні до 20 в червні. Тоді як на вакансії з вимогою досвіду 5+ років зараз відгукуються 14 кандидатів за місяць в середньому (в березні було 12.5). 

Найпопулярніша технічна категорія у вакансіях — Fullstack, яка поступається лише Marketing. На четвертому місці — JavaScript. Далі йдуть: Project Manager (6), PHP (8), Python (9). Завершують першу десятку тестувальники ПЗ.

Топ 5 категорій, найнятих у другому кварталі 2025 року:

Усі ці категорії, крім Python, мали вищу статистику за наймом у 2024 році. 

Fullstack теж показує збільшення найму у 2025 році: торік ця цифра складала 41, цього року 69.

Щодо кількості відгуків на вакансію, то тут перша п’ятірка виглядає так:

Порівняно з 2024 роком стало більше відгуків на вакансії Fullstack (20 проти 14 рік тому) та DevOps (15 проти 12). Відгуки в категоріх Recruiter знизились за рік майже вдвічі (з 16 до 9).

У категорії розробників вакансії для фахівців С++ все ще отримують найменше відгуків. Також менше ніж 7 відгуків за місяць отримують вакансії Security, Marketing, Lead і Data Engineer.

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