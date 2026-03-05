Ваша програма споживає багато енергії? Google обов’язково всім про це розповість

Android-користувачі бачитимуть спеціальні позначки на сторінках програм, які демонструють аномально високий рівень споживання енергії або занадто часто виснуть. Про це пише Neowin.

Google Play Store впроваджує нову систему моніторингу якості програмного забезпечення, яка прямо впливатиме на репутацію розробників. Відтепер на сторінці застосунку буде з’являтись попередження, якщо програма потрапляє до нижніх 5% рейтингу стабільності у своїй категорії.

Маркування стосується випадків, коли софт спричиняє надмірне навантаження на процесор у фоновому режимі або занадто швидко розряджає акумулятор смартфона.

Отже, тепер замість прихованих санкцій у видачі маркетплейс виводить табличку «Цей застосунок може швидко розряджати вашу батарею». Вона буде з’являтись безпосередньо перед кнопкою інсталяції.

Google сподівається, що цей крок змусить розробників приділяти більше уваги енергоспоживанню та виправленню критичних багів, оскільки конверсія завантажень у проблемних продуктів неминуче впаде.

Коли ваш мобільний застосунок стане «проблемним»?

Система аналізує два основні показники: частоту зависань інтерфейсу (ANR) та кількість неочікуваних закриттів програми. Якщо програма демонструє гірші результати, ніж 95% аналогів на ринку, вона автоматично отримує статус небажаної для встановлення.

Порогом поганої поведінки також вважається утримання часткового блокування екрану протягом щонайменше двох годин (у середньому), якщо екран вимкнений в понад 5% сеансів користувача за останні 28 днів.

Ці нововведення є частиною глобальної ініціативи Android Vitals, яка збирає анонімні дані про роботу мільйонів пристроїв по всьому світу для покращення екосистеми.

Для IT-спільноти нові правила Google Play є сигналом про необхідність впровадження жорсткішого QA-контролю на етапі релізу. Раніше розробники часто ігнорували незначні витоки пам’яті або фонову активність, зосереджуючись на функціях. Тепер навіть популярний сервіс ризикує втратити аудиторію лише через одну невдалу версію, яка за ніч виснажить смартфон користувача.

Раніше Google намагалася вплинути на ситуацію через зміни в API, які жорстко обмежували фонову активність процесів. Але багато авторів програм знаходили обхідні шляхи для підтримки активності своїх сервісів, що негативно впливало на загальну автономність гаджетів. Публічне присоромлення через інтерфейс маркетплейса виглядає як останній аргумент у боротьбі за якість, де конкуренція між флагманами часто зводиться до тривалості роботи від одного заряду.

Нагадаємо, що Google днями додала в Android типові «фішки» Apple: тепер можна ділитися своїм місцезнаходженням в повідомленнях.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn