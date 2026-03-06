Зарплати українських розробників: наймів більше, але грошей менше

Статистичний аналіз зарплат українських розробників, найнятих на Djinni за три місяці зими, демонструє суперечливі дані. З одного боку, кількість найнятих програмістів з грудня 2025 по лютий 2026 року майже у всіх категоріях досвіду вища, ніж минулої зими. Однак розмір зарплат у більшості фахівців зменшується, або залишається без змін.

Найбільш стабільна ситуація у джуніорів, які не мають досвіду. Вони можуть розраховувати на $500, як і минулого року (в найкращі часи було $600).

Наявність 1 року досвіду автоматично додає середній розмір зарплати на $200 — до $700. Це краще, ніж зимою 2024-2025 рр, але на 100 доларів менше, ніж, наприклад, влітку 2021 року.

Middle-розробник з мінімальними для своєї категорії двома роками досвіду комерційного програмування може розраховувати на зарплату $1450, що майже так само як рік тому. Якщо є підтверджений досвід роботи 3-4 роки, тоді ваша зарплата становитиме десь $2200.

Зарплата Senior-розробника з досвідом 5-6 років зараз становить у середньому $3500 (мінус $500). Найбільш досвідчені, зі стажем 7+ років, можуть розраховувати на $4500, що приблизно так само, як минулого року.

Оприлюднені дані в цілому відповідають статистиці іншого українського сервісу пошуку роботи в IT — jobs.dou.ua. Станом на середину січня цього року на цій платформі зарплати мідлів навіть трохи зросли — в усіх типах компаній, окрім стартапів, де вони знизилися. Але спостерігалась негативна динаміка — в інтернів і джунів, а також у сеньйорів та лідів. Зарплати сеньйорів знизилися в усіх типах компаній, крім стартапів (там без змін).

Нагадаємо, що штучний інтелект вже може прогнозувати по фотографії людини її майбутні досягнення та рівень зарплати.

