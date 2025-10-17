logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 17/10/2025 12:44

Знання C++ надає максимальні шанси знайти роботу в українському IT, найважче — JavaScript-розробникам

Дмитро Сімагін

Журналіст

Володіння мовою програмування С++ значно посилює шанси отримати посаду розробника ПЗ в українській IT-компанії. Фахівці C++ та системні адміністратори очолюють рейтинг Djinni за співвідношенням пропозицій та відгуків на одну вакансію.

Загалом зараз в Україні пропозицій від рекрутерів приблизно в 2,5 рази менше, ніж відгуків. Але кандидатів, які отримують ці пропозиції — більше, ніж тих, хто активно шукає: 32 тисячі з відгуками і 38,4 тисячі з пропозиціями (за місяць) 

Водночас, число кандидатів з відгуками і пропозиціями сильно залежить від спеціалізації. Наприклад, в категоріях C++, Sysadmin та Marketing кандидатів з пропозиціями в півтора-два рази більше, ніж з відгуками. Найбільш негативна ситуація спостерігається в категоріях: JavaScript (на 35% більше кандидатів з відгуками, ніж з пропозиціями), .NET (відгукувались на 27% більше), Design (17%) та QA (на 10% більше кандидатів з відгуками). 

Відносно складна ситуація з пошуком роботи може чекати Java-розробників, які теж мають негативний баланс пропозицій та відгуків.Що стосується ще однієї популярної категорії — Python, то її можна оцінити як трохи позитивну: баланс пропозицій та відгуків становить 41,4% на користь пропрзицій, тоді як у категорії C++ він перевищує 120%.

Нагадаємо, що в Україні зростає частка IT-фахівців, які працюють на двох роботах.

Головна > Новини > Знання C++ надає максимальні шанси знайти роботу в українському IT, найважче — JavaScript-розробникам

Найбільш обговорювані статті

Є і буде завжди: як працювати з невизначеністю? Досвід у FAVBET Tech
Користувачам ChatGPT знову дозволили видаляти чати з історії
Microsoft посилює контроль над своїми розробниками. Вимагає більше використовувати CopilotMicrosoft посилює контроль над своїми розробниками. Вимагає більше використовувати Copilot
Київ увійшов у Топ-10 європейських міст за потенціалом розвитку штучного інтелектуКиїв увійшов у Топ-10 європейських міст за потенціалом розвитку штучного інтелекту
Apple підвищує максимальну винагороду за знайдений баг до $5 мільйонівApple підвищує максимальну винагороду за знайдений баг до $5 мільйонів
Vibe Checker — нова система оцінки коду від Google DeepMindVibe Checker — нова система оцінки коду від Google DeepMind
Співзасновник OpenAI Карпати опублікував код відкритого клону ChatGPTСпівзасновник OpenAI Карпати опублікував код відкритого клону ChatGPT
Microsoft випускає свою першу модель для генерації зображень MAI-Image-1Microsoft випускає свою першу модель для генерації зображень MAI-Image-1
Microsoft припинила підтримку Windows 10. Користувачам пропонують три варіанти дійMicrosoft припинила підтримку Windows 10. Користувачам пропонують три варіанти дій
Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль

Українські IT-фахівці за кордоном: заробляють на 8% більше, але оформлятись не поспішають

«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме

У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року

Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ

«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine

Найчастіші причини відмов кандидатам. Досвід SoftServe

Розробники витрачають більшість робочого часу не на роботу з кодом — дослідження

Чи можна швидко та безкоштовно вивчити JavaScript: поради для тих, хто хоче увійти до IT

26 сайтів та Telegram-каналів для пошуку роботи в IT

 

Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження

Новачки все менше шукають роботу у фронтенді

Фундамент для JavaScript-розробника: як відповісти, що таке libuv на співбесіді з Node.js

З топ-5 українських IT-компаній вилетів багаторічний лідер — рейтинг DOU

Можна все, і за своїми правилами: як працює ітерація в JavaScript

IT-вакансії тижня: $7500 за джуна та $10 000 для гіка-розробника (PHP живий!)

Безкоштовні IT-курси та воркшопи: PowerCode Academy відкрила доступ до своєї бібліотеки

«Це величезна прогалина у більшості розробників»: 6 головних питань на співбесіді з Node.js

11 порад, як отримати роботу в IT під час кризи

13% айтівців не донатять ЗСУ та волонтерам, а більшість віддає менше 5% доходу — опитування Djinni

«Зумієте розв'язати ці три задачі з JavaScript?»: розробник запропонував перевірити себе

«Новачкам все важче знайти роботу»: з 2019 року IT-компанії скоротили працевлаштування джуніорів на 50%

Пошуки роботи в IT: 7 маркерів, які виявлять «галеру» за описом вакансії

В Україні стає менше IT-ФОПів, але загальна кількість айтівців не зменшується

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту
Новини - 4 тижні назад
Набридливі веб-банери «прийняти cookie» незабаром можуть зникнути
Новини - 4 тижні назад
Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження
Новини - 3 тижні назад
Резерв+ знову оновлено: онлайн-реєстрація 17-річних і автоматичний військовий облік
Новини - 3 тижні назад
Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар’єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації
Новини - 3 тижні назад
Microsoft: «заради уникнення катастрофи» штучний інтелект повинні контролювати військові
Спецпроєкти - 2 дні назад
Є і буде завжди: як працювати з невизначеністю? Досвід у FAVBET Tech
Новини - 3 тижні назад
Google запускає в Україні пільговий тарифний план Google AI Plus
Спецпроєкти - 1 місяць назад
🚀 Ethereum Meetup у Львові!

Новини

Знання C++ надає максимальні шанси знайти роботу в українському IT, найважче — JavaScript-розробникам

 17.10.2025 12:44

Помічником Copilot тепер можна керувати голосом

 17.10.2025 11:46

Anthropic презентує Skills — набір папок, скриптів та інструкцій для Claude

 17.10.2025 09:33

Популярний ML-фреймворк PyTorch оновлено до версії 2.9

 16.10.2025 17:00

JetBrains припиняє підтримку хмарного середовища розробки CodeCanvas

 16.10.2025 15:54

Нова функція Google Recovery Contacts дозволяє відновити доступ до акаунту через друзів або родичів

 16.10.2025 12:51

90% коду в компанії пише штучний інтелект, але він не замінить розробників — CEO Anthropic

 16.10.2025 11:49

Нова модель кодування Claude Haiku 4.5 «втричі дешевша та вдвічі швидша», ніж Claude Sonnet 4

 16.10.2025 09:33

Ілон Маск анонсував конкурента Microsoft та Apple. Новий проект Macrohard матиме свою операційну систему

 15.10.2025 17:05

Фонд вільного програмного забезпечення почав розробку Librephone — «повністю безкоштовної» версії Android

 15.10.2025 15:15

Спецпроєкти

Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар’єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації
Є і буде завжди: як працювати з невизначеністю? Досвід у FAVBET Tech
Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
Топ текстів тижня
1.
Є і буде завжди: як працювати з невизначеністю? Досвід у FAVBET Tech
2.
У Microsoft роз’яснили, як правильно писати коментарі в коді
3.
Співзасновник OpenAI Карпати опублікував код відкритого клону ChatGPT
4.
Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
5.
Nvidia представила перший комп’ютер для локального запуску LLM-моделей
6.
Microsoft припинила підтримку Windows 10. Користувачам пропонують три варіанти дій
7.
Vibe Checker — нова система оцінки коду від Google DeepMind
8.
Ілон Маск анонсував конкурента Microsoft та Apple. Новий проект Macrohard матиме свою операційну систему
9.
Google запустила платформу Gemini Enterprise з інструментами для програмування
10.
Вразливість GitHub Copilot Chat дозволяла викрадали чужі ключі та інші конфіденційні дані

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: