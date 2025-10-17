Знання C++ надає максимальні шанси знайти роботу в українському IT, найважче — JavaScript-розробникам

Володіння мовою програмування С++ значно посилює шанси отримати посаду розробника ПЗ в українській IT-компанії. Фахівці C++ та системні адміністратори очолюють рейтинг Djinni за співвідношенням пропозицій та відгуків на одну вакансію.

Загалом зараз в Україні пропозицій від рекрутерів приблизно в 2,5 рази менше, ніж відгуків. Але кандидатів, які отримують ці пропозиції — більше, ніж тих, хто активно шукає: 32 тисячі з відгуками і 38,4 тисячі з пропозиціями (за місяць)

Водночас, число кандидатів з відгуками і пропозиціями сильно залежить від спеціалізації. Наприклад, в категоріях C++, Sysadmin та Marketing кандидатів з пропозиціями в півтора-два рази більше, ніж з відгуками. Найбільш негативна ситуація спостерігається в категоріях: JavaScript (на 35% більше кандидатів з відгуками, ніж з пропозиціями), .NET (відгукувались на 27% більше), Design (17%) та QA (на 10% більше кандидатів з відгуками).

Відносно складна ситуація з пошуком роботи може чекати Java-розробників, які теж мають негативний баланс пропозицій та відгуків.Що стосується ще однієї популярної категорії — Python, то її можна оцінити як трохи позитивну: баланс пропозицій та відгуків становить 41,4% на користь пропрзицій, тоді як у категорії C++ він перевищує 120%.

Нагадаємо, що в Україні зростає частка IT-фахівців, які працюють на двох роботах.