Новини 12/08/2025

Частка IT в українському експорті послуг зросла до 43%

Згідно даних НБУ, у першому півріччі 2025 року український експорт IT-послуг зріс на 0,1% в порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. У структурі експорту усіх послуг частка телекомунікаційної та комп’ютерної галузі зросла з 38,5% до 43%. Про це повідомляє Асоціація IT Ukraine.

За перші 6 місяців 2025 року загальний обсяг експорту всіх видів послуг склав $7617 млн. Це на 10,9% менше, ніж у першому півріччі 2024 року ($8548 млн). При цьому, частка IT-послуг у структурі експорту зросла з 38,5% (або $3291 млн) до 43% (або $3276 млн).

Хоча загальна сума IT-експорту за відповідний період має незначне скорочення, на тлі більшого падіння експорту в інших галузях (транспорт, фінансові, ділові послуги та ін.) сфера високих технологій в Україні демонструє стабільність.

«Це свідчить про відносну стійкість ІТ-галузі навіть в умовах загального спаду та війни.Український експорт ІТ-послуг продовжує залишатися важливою складовою економіки. В першу чергу, звісно, за рахунок експорту комп’ютерних послуг», — коментує Марія Шевчук, виконавча директорка Асоціації IT Ukraine.

Основними країнами, в які українські ІТ-компанії експортують свої послуги, залишаються:

Що стосується структури IT-експорту, то обсяг телекомунікаційних послуг за перше півріччя 2025 року впав до $41 млн проти $59 млн за аналогічний період 2024-го. Однак, залишився незмінним обсяг експорту інформаційних послуг – $25 млн. Беззаперечним лідером є комп’ютерні послуги — $3210 млн.

