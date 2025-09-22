logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 22/09/2025

Чи зможуть українські IT-фахівці працювати в США? Білий дім роз’яснює нові правила видачі робочих віз H-1B

Дмитро Сімагін

Журналіст

Новина про запровадження нових правил оформлення американських робочих віз H-1B нарешті отримала роз’яснення з боку офіційних осіб Адміністрації президента США. За словами прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт, плата в розмірі $100 000 за отримання іноземцями робочої візи стосується лише нових заявок. За поновлення вже виданих віз платити не доведеться, написала Левітт у соцмережі X. 

«Щоб було зрозуміло: 1.) Це НЕ щорічна плата. Це одноразовий внесок, який стягується лише за заявку. 2.) Ті, хто вже має візи H-1B і зараз перебуває за межами країни, НЕ БУДУТЬ платити $100 000 за повторний в’їзд. Власники візи H-1B можуть виїжджати та знову в’їжджати у США так само, як і зазвичай. 3.) Це стосується лише нових віз, а не поновлень, і не стосується власників поточних віз», — пояснила прессекретарка Дональда Трампа.

Минулої п’ятниці президент США Дональд Трамп оголосив, що вимагатиме від компаній сплачувати $100 000 на рік за оформлення кожної робочої візи H-1B. У відповідь на це деякі IT-компанії порадили своїм іноземним співробітникам не залишати США або ж терміново повернутися. 

Запровадження плати в розмірі $100 000 за оформлення робочої візи може завдати серйозного удару по технологічному сектору США, оскільки американські IT-гіганти значною мірою залежить від кваліфікованих працівників з Індії та Китаю. До цього переліку можна додати й Україну, хоча наших співвітчизників працює в IT-секторі США суттєво менше, ніж індійців. За даними преси, понад 70% отримувачів віз H-1B є громадяни Індії.

Нагадаємо, минулого місяця уряд США пообіцяв не переслідувати розробників програмного забезпечення для DeFi-компаній.

Головна > Новини > Чи зможуть українські IT-фахівці працювати в США? Білий дім роз'яснює нові правила видачі робочих віз H-1B

Найбільш обговорювані статті

Топ-менеджер xAI запевнив підлеглих, що звільнень більше не буде, і потім звільнив ще 100 фахівцівТоп-менеджер xAI запевнив підлеглих, що звільнень більше не буде, і потім звільнив ще 100 фахівців
У жовтні Microsoft примусово встановить Copilot у ваші офісні програмиУ жовтні Microsoft примусово встановить Copilot у ваші офісні програми
VS Code отримав автоматичний вибір моделі. Він надає перевагу Claude 4VS Code отримав автоматичний вибір моделі. Він надає перевагу Claude 4
🚀 Ethereum Meetup у Львові!🚀 Ethereum Meetup у Львові!
Розробник пояснив, чому React вбиває інновації у фронтендіРозробник пояснив, чому React вбиває інновації у фронтенді
OpenAI обмежить доступ до ChatGPT для неповнолітніхOpenAI обмежить доступ до ChatGPT для неповнолітніх
Google представила платіжний протокол для агентівGoogle представила платіжний протокол для агентів
Комітет зі стандартів C++ відмовився від спроб покращити безпеку мови за зразком RustКомітет зі стандартів C++ відмовився від спроб покращити безпеку мови за зразком Rust
Цього року 2,6% українських ІТ-компаній переїхали в інший регіонЦього року 2,6% українських ІТ-компаній переїхали в інший регіон
В iOS 18 знайшли баг, через який слово «Трамп» замінюється на «расист»

Американку посадили на 8,5 років за «ферму ноутбуків» для північнокорейських програмістів

Росіянина, який розробив програму-вимагач Lockbit, екстрадували до США

У США можуть ухвалити закон про податок з іноземного аутсорсингу. Чим це загрожує українським IT-фахівцям?

Розробника ChatGPT, який звинуватив свою компанію, знайдено мертвим

Українські ІТ-компанії вбачають можливості в митній політиці Трампа

Які зарплати у розробників? У США створили онлайн-мапу розміру доходів в IT

Американські IT-компанії просять іноземних співробітників не виїжджати за межі США

У США побудують найбільшу в світі батарею місткістю 8500 МВт/год

«Не був на жодній співбесіді»: американці не можуть знайти роботу після курсів програмування

IBM скорочує персонал у США, збільшуючи найм малодосвідчених співробітників в Індії

Український криптоподаток на світовій арені: чого варто (і не варто) вчитися в інших?

США: робочі місця в ІТ скорочуються, але зростає попит на фахівців зі штучного інтелекту

Gemini має 350 мільйонів активних користувачів на місяць. Це все ще значно менше за ChatGPT

Фальшиві програмісти принесли режиму Північної Кореї щонайменше $88 мільйонів

Суд визнав Google монополістом у сфері інтернет-реклами

«Платіть за відкритий код»: розробники збирають пожертви через вуличні рекламні щити

Ajax Systems відбере 30 студентів для поїздки на виставку CES 2026 в США. Компанія повністю покриє витрати на поїздку

США готуються заборонити китайське та російське програмне забезпечення для автомобілів

США оголосили нагороду в $10 млн за інформацію про українського хакера, який втік у Росію

У першому півріччі 2025 року IT-компанії США скоротили 94 000 працівників

КНР оприлюднила імена хакерів американського Агентства національної безпеки в знак помсти за тарифи

Топ текстів
Новини - 3 тижні назад
«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме
Новини - 3 тижні назад
ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною
Новини - 1 місяць назад
Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex
Новини - 2 тижні назад
Claude тепер може створювати та редагувати файли
Новини - 2 тижні назад
Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи
Новини - 3 тижні назад
Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань
Новини - 1 місяць назад
Асоціація IT Ukraine розкритикувала заяви Гетманцева про «схеми з ФОП»
Новини - 2 тижні назад
«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine
Новини - 3 тижні назад
Google випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в Android
Новини - 3 тижні назад
Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи

Новини

Набридливі веб-банери «прийняти cookie» незабаром можуть зникнути

 2 години назад

Як отримати офер за день? Компанія OBRIO запускає Mobile Hiring Day

 3 години назад

Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження

 4 години назад

«Вайб-кодинг створює безмозглих програмістів»: розробник скаржиться на погіршення здібностей через Claude Code

 7 години назад

«Половина наших працівників ніколи не працювали в офісі», — співзасновник SoftServe

 8 години назад

Чи зможуть українські IT-фахівці працювати в США? Білий дім роз'яснює нові правила видачі робочих віз H-1B

 9 години назад

Критичний баг ChatGPT Deep Research дозволяв хакерам зламувати поштові скриньки Gmail

 3 дні назад

Google додає Gemini в Chrome

 3 дні назад

Група розробників збирає $200 000, щоб відібрати у Oracle право на JavaScript

 3 дні назад

Meta відкрила попередній доступ до набору інструментів розробки ПЗ для розумних окулярів

 3 дні назад

Спецпроєкти

🚀 Ethereum Meetup у Львові!
Топ текстів тижня
1.
Цього року 2,6% українських ІТ-компаній переїхали в інший регіон
2.
Розробник пояснив, чому React вбиває інновації у фронтенді
3.
«Стягнули $1000 тільки на цьому тижні»: вайб-кодери шоковані тарифами Replit Agent 3
4.
🚀 Ethereum Meetup у Львові!
5.
OpenAI випустила GPT‑5-Codex — модель, оптимізовану для агентного кодування
6.
Топ-менеджер xAI запевнив підлеглих, що звільнень більше не буде, і потім звільнив ще 100 фахівців
7.
Вайб-кодинг відходить в минуле. На його зміну прийшов «рій агентів»
8.
Нотаріальна палата України звинуватила сервіс «е-Нотаріат» у витоку даних громадян. Мінцифри заперечує
9.
VS Code отримав автоматичний вибір моделі. Він надає перевагу Claude 4
10.
Meta відкрила попередній доступ до набору інструментів розробки ПЗ для розумних окулярів

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: