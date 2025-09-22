Чи зможуть українські IT-фахівці працювати в США? Білий дім роз’яснює нові правила видачі робочих віз H-1B

Партнер видання

Новина про запровадження нових правил оформлення американських робочих віз H-1B нарешті отримала роз’яснення з боку офіційних осіб Адміністрації президента США. За словами прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт, плата в розмірі $100 000 за отримання іноземцями робочої візи стосується лише нових заявок. За поновлення вже виданих віз платити не доведеться, написала Левітт у соцмережі X.

«Щоб було зрозуміло: 1.) Це НЕ щорічна плата. Це одноразовий внесок, який стягується лише за заявку. 2.) Ті, хто вже має візи H-1B і зараз перебуває за межами країни, НЕ БУДУТЬ платити $100 000 за повторний в’їзд. Власники візи H-1B можуть виїжджати та знову в’їжджати у США так само, як і зазвичай. 3.) Це стосується лише нових віз, а не поновлень, і не стосується власників поточних віз», — пояснила прессекретарка Дональда Трампа.

Минулої п’ятниці президент США Дональд Трамп оголосив, що вимагатиме від компаній сплачувати $100 000 на рік за оформлення кожної робочої візи H-1B. У відповідь на це деякі IT-компанії порадили своїм іноземним співробітникам не залишати США або ж терміново повернутися.

Запровадження плати в розмірі $100 000 за оформлення робочої візи може завдати серйозного удару по технологічному сектору США, оскільки американські IT-гіганти значною мірою залежить від кваліфікованих працівників з Індії та Китаю. До цього переліку можна додати й Україну, хоча наших співвітчизників працює в IT-секторі США суттєво менше, ніж індійців. За даними преси, понад 70% отримувачів віз H-1B є громадяни Індії.

Нагадаємо, минулого місяця уряд США пообіцяв не переслідувати розробників програмного забезпечення для DeFi-компаній.