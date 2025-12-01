Для тренування української LLM обрали модель, яка в рейтингу LMArena займає 78 місце

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що майбутню українську LLM тренуватимуть на моделі Gemma 3 від Google. Цю велику мовну модель було обрано разом з фахівцями Kyivstar, написав урядовець в своєму Telegram.

«Ми натренуємо open-source- модель від Google на унікальних україномовних текстах і вдосконалимо її роботу з українською мовою, щоб модель працювала максимально безпечно та якісно», — запевнили в Мінцифри.

Також міністр наводить ключові переваги Gemma:

оптимальний баланс продуктивності та ресурсів;

уже підтримує українську мову;

працює не лише з текстом, а й із зображеннями;

стала основою для найкращих українськомовних моделей.

Варто зауважити, що в загальному рейтингу LMArena модель Gemma 3, яку випустили 12 березня 2025 року, зараз займає 78 місце. З іншого боку, відкриті LLM-моделі з більш високою продуктивністю, ніж Gemma 3, розроблені переважно в Китаї, що накладає певні обмеження для українських державних структур.

Згідно дорожньої мапи проекту, наступний крок передбачає донавчання Gemma на унікальних українськомовних текстах та тестування якості моделі через бенчмарки.

Нагадаємо, що незабаром український бізнес зможе випускати свої моделі на основі національної LLM. Про таку можливість заявив Дмитро Овчаренко — керівник WINWIN AI Center of Excellence при Мінцифри. Також, за його словами, штучний інтелект вже скоротив процес найму в Міністерстві цифрової трансформації на 45%.