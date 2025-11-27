logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 27/11/2025 11:51

Ілля Суцкевер: масштабування LLM вже нічого не дає

Дмитро Сімагін

Журналіст

Ілля Суцкевер (співзасновник OpenAI, нині керівник Safe Superintelligence Inc.) і Янн Лекун (віце-президент і головний науковець Meta AI) майже синхронно заявили: галузь штучного інтелекту переходить від «ери масштабування» до «ери досліджень». Просте додавання нових кластерів GPU вже мало що дає в плані продуктивності, пише ABZ Global.

Останнє десятиліття індустрія ШІ жила за формулою «більше даних → більше параметрів → краща модель». Тепер обидва дослідники визнають: наступний етап розвитку штучного інтелекту вимагає нових ідей, а не просто додаткових чіпів Nvidia.

На думку Суцкевера, головними лімітами нинішніх LLM є те, що їхні узагальнення все ще слабші за людські — моделі вимагають тонни даних і складні методи обробки результатів. Тому його нова компанія робить ставку саме на нові методи навчання, а не на «GPT-7, такий самий, але більший».

Лекун виявився ще більш радикальним. Він вважає, що LLM-моделі глибоко обмежені. Кожен новий стрибок їхньої продуктивності дається все дорожче, а віддача знижується. Для справжнього інтелекту потрібні world models — системи, які навчаються на відео, будують уявлення про об’єкти, час та причинність.

Обидва науковці сходяться на головному: світ штучного інтелекту змінюється. GPU перестають бути головною перевагою, бенчмарки більше нічого не гарантують, стек ШІ стане різноманітнішим. Тому головною перевагою будуть дані для навчання та зворотний зв’язок. У перегонах моделей переможуть ті, хто володіє якісними даними, будує точні метрики якості, швидко (та ітеративно) покращує результат під свої процеси.

 

Найбільш обговорювані статті

Amazon примушує своїх розробників відмовитися від сторонніх інструментів кодування на користь KiroAmazon примушує своїх розробників відмовитися від сторонніх інструментів кодування на користь Kiro
Найбільші українські IT-компанії мотивують співробітників переходити з ФОП та гіг-контрактиНайбільші українські IT-компанії мотивують співробітників переходити з ФОП на гіг-контракти
Групові чати ChatGPT вже доступні для українських користувачівГрупові чати ChatGPT вже доступні для українських користувачів
Використання Cursor збільшує число затверджених pull request на 39%Використання Cursor збільшує число затверджених pull request на 39%
Perplexity випускає мобільний браузер Comet з функціями штучного інтелектуPerplexity випускає мобільний браузер Comet з функціями штучного інтелекту
Telegram оновлено: з'явились прямі ефіри в сторіз і повторювані повідомлення в чатахTelegram оновлено: з’явились прямі ефіри в сторіз і повторювані повідомлення в чатах
Новий генератор зображень Nano Banana Pro від Google значно спрощує створення інфографікиНовий генератор зображень Nano Banana Pro від Google значно спрощує створення інфографіки
Робота Міжнародної асоціації криптографії заблокована: втратили ключ шифруванняРобота Міжнародної асоціації криптографії заблокована: втратили ключ шифрування
ІТ-ФОП в Україні «живе» в середньому 4 роки, 16% припиняють діяльність протягом перших 12 місяцівІТ-ФОП в Україні «живе» в середньому 4 роки, 16% припиняють діяльність протягом перших 12 місяців
Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео

OpenAI готується до релізу GPT-4.1

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи

Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model

«Meta в режимі паніки»: Цукерберг створив 4 робочі групи для вивчення причин успіху DeepSeek

OpenAI готує до релізу модель o3-pro. Вона найпотужніша для кодування, але коштує $200

Інсайдер з Microsoft розповів про дати виходу моделей GPT-4.5 і GPT-5

DeepSeek-R1 може генерувати шкідливий код — дослідники

«Суперінтелект буде непередбачуваним» — співзасновник OpenAI попередив людство

Успіх DeepSeek-R1 ставить під загрозу багатомільярдну індустрію OpenAI

Meta випустила «економну» ШІ-модель Llama 3.3 з відкритим кодом

Нова LLM-модель Claude 4 Opus може «здати» свого власника в поліцію

GPT-5 виявилась «найпотужнішою для кодування», однак багато хто сподівався на краще

Українські та європейські вчені випустили MamayLM — першу україномовну LLM-модель

Devstral — нова LLM-модель з відкритим кодом, створена спеціально для розробки ПЗ

Google випустила мобільний додаток для локального запуску LLM-моделей на смартфоні

OpenAI підвищує ліміти використання ChatGPT і повертає «застарілу» модель GPT-4o

«Це небезпечно». Марк Цукерберг пояснив, чому Meta не відкриє код своїх моделей «суперінтелекту»

ChatGPT o3 відмовилась відключати себе, незважаючи на інструкцію розробника

Google випустила модель міркування Gemini Deep 2.5 Think, яка одночасно тестує кілька ідей

DeepSeek випускає Janus-Pro — генератор зображень, який конкурує з OpenAI DALL-E 3

Нова модель Claude 4.1 лідирує в кодуванні за кілька днів до виходу GPT-5

OpenAI випустила GPT-OSS — першу LLM-модель з відкритим кодом з часів GPT-2

Топ текстів
Спецпроєкти - 4 тижні назад
FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
Новини - 3 тижні назад
В OpenAI з’явилась нова категорія фахівців — Super Junior
Новини - 2 тижні назад
В Україні скасують КВЕДи, у тому числі для IT-підприємців
Новини - 1 тиждень назад
«Відмовився переходити на українську»: програмісти з Азії видають себе за українців, але діалог викриває брехню
Новини - 2 тижні назад
Засновники мільярдного ШІ-стартапу цілий рік брехали клієнтам — ніхто не помітив
Досвід - 4 тижні назад
Розробники TikTok зекономили компанії $300 000 на рік: просто переписали код Go API на Rust
Новини - 1 тиждень назад
OpenAI випустила гайд для розробників, як писати промпти з GPT-5.1
Новини - 3 тижні назад
«Демонструє постійну тенденцію брехати»: колишній соратник Сема Альтмана дав покази проти нього
Новини - 4 тижні назад
Дуров представив нову децентралізовану мережу Cocoon
Новини - 2 тижні назад
Microsoft заблокувала популярний спосіб офлайн-активації Windows

Новини

Microsoft прискорює цикл оновлень Visual Studio. Не всі розробники цим задоволені

 27.11.2025 12:49

Ілля Суцкевер: масштабування LLM вже нічого не дає

 27.11.2025 11:51

Поліція США провела кілька арештів за «кримінальні» запити в ChatGPT

 27.11.2025 09:48

«Найкраща модель для кодування»: розробники поділились першими враженнями про Claude Opus 4.5

 26.11.2025 17:07

Українські роботодавці готові платити до $2000 за рекомендацію miltech-фахівця

 26.11.2025 15:18

Видаляти програми у Windows 11 стане простіше

 26.11.2025 11:56

Tor переходить на новий алгоритм шифрування

 26.11.2025 11:21

Microsoft додає в Блокнот підтримку таблиць та нові функції штучного інтелекту

 26.11.2025 09:40

Google розробляє нову операційну систему Aluminium, яка перенесе Android на ПК

 25.11.2025 16:34

ChatGPT тепер може виконувати складні дослідження покупок для пошуку ідеального товару

 25.11.2025 15:43

Спецпроєкти

FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
Топ текстів тижня
1.
Найбільші українські IT-компанії мотивують співробітників переходити з ФОП на гіг-контракти
2.
Новий генератор зображень Nano Banana Pro від Google значно спрощує створення інфографіки
3.
Андрей Карпати виклав LLM Council — інструмент, де моделі штучного інтелекту сперечаються між собою
4.
Використання Cursor збільшує число затверджених pull request на 39%
5.
Китайська LLM-модель DeepSeek-R1 генерує небезпечний код, якщо в запитах згадується Тибет або уйгури
6.
Робота Міжнародної асоціації криптографії заблокована: втратили ключ шифрування
7.
На кожну п’яту JavaScript-вакансію в українському IT з’являється 100 і більше претендентів
8.
Perplexity випускає мобільний браузер Comet з функціями штучного інтелекту
9.
Google розробляє нову операційну систему Aluminium, яка перенесе Android на ПК
10.
Китайський інструмент вайб-кодингу LingGuang обігнав за популярністю ChatGPT і Sora 2

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: