ІТ-компанії, засновані українцями в США, генерують $23,2 млрд доходу і створили 130 000 робочих місць

Американські компанії, засновані вихідцями з України, генерують майже $60 млрд річного доходу в США та забезпечують робочими місцями близько 300 000 людей. Близько 40% з цих доходів припадає на ІТ-сектор. Про це пише Scroll Media з посиланням на звіт ISE Group, проведений у партнерстві з Українсько-Американською Торгово-Промисловою Палатою (UACCI).

Дослідження перевірило 2270 українсько-американських компаній у всіх 50 штатах і опитали мережу з понад 45 000 діаспорних підприємств. Сукупно ці компанії генерують приблизно $55-58 млрд річних продажів, виплачують близько $24 млрд зарплат та сплачують $8-9 млрд податків.

Найбільшу частку доходів (43,5%) створюють ІТ-компанії, в яких створено близько 130 000 робочих місць з середньою заробітною платою на рівні $40-50 за годину.

Оскільки в IT-галузі витрати на персонал забирають близько 50% доходу, це означає, що українсько-американські технологічні компанії мають річний дохід близько $23,2 млрд, адже сукупний річний фонд оплати праці в них становить $11,6 млрд.

З приблизною маржею прибутку ~12%, технологічні компанії становлять приблизно $2,8–3,0 млрд від загального пулу прибутку.

У звіті зазначається, що остання хвиля українців, пов’язана з війною (2014–2025) може заснувати від 18 000 до 27 000 нових бізнесів у США в найближчі роки.

З повним звітом ISE Group можна ознайомитись за цим посиланням.