Китайська компанія MiniMax стверджує, що її нова модель краща за DeepSeek R1-0528

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Компанія MiniMax з Шанхаю випустила нову LLM-модель під назвою MiniMax-M1. Вона має відкритий код і, як стверджується, більш ефективна, ніж всі конкуренти, створені в Китаї. Компанія-розробник запевняє, що MiniMax-M1 перевершує останню модель DeepSeek R1-0528 у кількох бенчмарках. Про це повідомляє Bloomberg.

Для навчання M1 використали 512 графічних процесорів Nvidia H800, оренда яких обійшлась у $534 тис.

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Модель M1 підтримує довжину контексту в 1 мільйон токенів, що у вісім разів більше, ніж у DeepSeek R1, і вимагає лише близько 30% ресурсів, яких потребує DeepSeek. Журналісти та експерти поки не провели незалежної перевірки заяв MiniMax.

Компанія MiniMax, яка підтримується двома китайськими IT-гігантами Tencent Holdings та Alibaba Group, є частиною елітної групи місцевих стартапів у сфері штучного інтелекту, відомих як Little Dragons. За останній рік вони залучили мільярди доларів венчурного фінансування, хоча зростання DeepSeek змусило більшість групи скоротити або припинити фундаментальні дослідження та зосередитися більше на додатках.

MiniMax заявила, що поділиться додатковими оновленнями протягом наступних кількох днів. Серед інших продуктів компанії — інструмент для створення відео та віртуальний помічник.

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