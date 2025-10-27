Manual QA в Україні: кандидатів стає менше, вакансій побільшало

За останні три роки кандидатів за фахом Manual QA в Україні стало вдвічі менше, число вакансій зараз досягло рівня початку 2023 року. Найбільше скоротилось число тестувальників без досвіду — тепер їх в пошуку на Djinni стало у 8 разів менше.

Лише 5% вакансій Manual QA вимагають 5+ років досвіду. Найбільше вакансій для джунів і мідлів. Більшість найнятих тестувальників з досвідом 3-4 роки мали зарплатні очікування нижче $2000.

На кожні 100 відгуків тестувальники отримують в середньому 19 пропозицій.

Статистика свідчить, що з 2023 року число кандидатів стабільно зменшується з кожним кварталом, однак кількість вакансій при цьому не скорочується, а навіть навпаки — зростає.

Manual QA — третя найбільша категорія кандидатів на Djinni, після JavaScript та Design. Станом на середину жовтня статус «в пошуку» мають більше 5 тисячі кандидатів, що становить 6,1% від усіх, для яких відкрито 240 вакансій (2,4%).

Так само, як і в JavaScript, кількість тестувальників в пошуку зменшилась за рахунок початківців, які або перейшли в інший стек або відмовились від пошуку роботи.

На початку 2023 року 45% тестувальників не мали досвіду, 15% мали досвід 5 або більше років. Станом на кінець 2025 року ситуація протилежна: 12% кандидатів без досвіду і майже 40% — senior. Загалом тестувальників без досвіду стало в 8 разів менше, а група найдосвідченіших виросла на 40% за ці майже три роки.

Три роки тому вакансій для QA без досвіду було менше десятка. Зараз їх майже 50. Найбільша група серед вакансій — ті, що вимагають хоча б один рік досвіду. Вони займають близько третини всіх вакансій в цій категорії. 5+ років досвіду вимагають лише 15-20 вакансій в пошуку, а їхня частка серед вакансій для сеньйорів — менше 1%. Це можна пояснити тим, що з досвідом багато Manual-тестувальників переходять в автоматизацію.