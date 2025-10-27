logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 27/10/2025 15:46

Manual QA в Україні: кандидатів стає менше, вакансій побільшало

Дмитро Сімагін

Журналіст

За останні три роки кандидатів за фахом Manual QA в Україні стало вдвічі менше, число вакансій зараз досягло рівня початку 2023 року. Найбільше скоротилось число тестувальників без досвіду — тепер їх в пошуку на Djinni стало у 8 разів менше.

Лише 5% вакансій Manual QA вимагають 5+ років досвіду. Найбільше вакансій для джунів і мідлів. Більшість найнятих тестувальників з досвідом 3-4 роки мали зарплатні очікування нижче $2000.

На кожні 100 відгуків тестувальники отримують в середньому 19 пропозицій.

Статистика свідчить, що з 2023 року число кандидатів стабільно зменшується з кожним кварталом, однак кількість вакансій при цьому не скорочується, а навіть навпаки — зростає.

Manual QA — третя найбільша категорія кандидатів на Djinni, після JavaScript та Design. Станом на середину жовтня статус «в пошуку» мають більше 5 тисячі кандидатів, що становить 6,1% від усіх, для яких відкрито 240 вакансій (2,4%).

Так само, як і в JavaScript, кількість тестувальників в пошуку зменшилась за рахунок початківців, які або перейшли в інший стек або відмовились від пошуку роботи. 

На початку 2023 року 45% тестувальників не мали досвіду, 15% мали досвід 5 або більше років. Станом на кінець 2025 року ситуація протилежна: 12% кандидатів без досвіду і майже 40% — senior. Загалом тестувальників без досвіду стало в 8 разів менше, а група найдосвідченіших виросла на 40% за ці майже три роки.

Три роки тому вакансій для QA без досвіду було менше десятка. Зараз їх майже 50. Найбільша група серед вакансій — ті, що вимагають хоча б один рік досвіду. Вони займають близько третини всіх вакансій в цій категорії. 5+ років досвіду вимагають лише 15-20 вакансій в пошуку, а їхня частка серед вакансій для сеньйорів — менше 1%. Це можна пояснити тим, що з досвідом багато Manual-тестувальників переходять в автоматизацію.

 

Головна > Новини > Manual QA в Україні: кандидатів стає менше, вакансій побільшало

Найбільш обговорювані статті

Windows 11 таємно робить скріншоти, коли ви граєте у відеоігриWindows 11 таємно робить скріншоти, коли ви граєте у відеоігри
JetBrains: для 90% програмістів інструменти ШІ економлять мінімум годину на тиждень, для 20% — цілий робочий деньJetBrains: для 90% програмістів інструменти ШІ економлять мінімум годину на тиждень, для 20% — цілий робочий день
Інструмент кодування Claude Code тепер доступний у веб- та мобільній версіїІнструмент кодування Claude Code тепер доступний у веб- та мобільній версії
Підшуючи жертв серед розробників, хакери маскуються під рекрутерівПідшукуючи жертв серед розробників, хакери маскуються під рекрутерів
«12 тисяч кандидатів і лише 300 вакансій». Фронтенд в українському IT залишається найбільш конкурентною категорією«12 тисяч кандидатів і лише 300 вакансій». Фронтенд в українському IT залишається найбільш конкурентною категорією
Ілон Маск викликав на дуель з програмування співзасновника OpenAI Андрея КарпатиІлон Маск викликав на дуель з програмування співзасновника OpenAI Андрея Карпати
JetBrains додає нові функції в середовище .NET-розробки RiderJetBrains додає нові функції в середовище .NET-розробки Rider
OpenAI представила браузер ChatGPT Atlas — альтернативу Google Chrome з пам'яттю та агентамиOpenAI представила браузер ChatGPT Atlas — альтернативу Google Chrome з пам’яттю та агентами
Google розширює можливості вайб-кодингу на платформі AI StudioGoogle розширює можливості вайб-кодингу на платформі AI Studio
Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль

Українські IT-фахівці за кордоном: заробляють на 8% більше, але оформлятись не поспішають

«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме

У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року

Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ

«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine

Найчастіші причини відмов кандидатам. Досвід SoftServe

Розробники витрачають більшість робочого часу не на роботу з кодом — дослідження

26 сайтів та Telegram-каналів для пошуку роботи в IT

 

Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження

Новачки все менше шукають роботу у фронтенді

З топ-5 українських IT-компаній вилетів багаторічний лідер — рейтинг DOU

IT-вакансії тижня: $7500 за джуна та $10 000 для гіка-розробника (PHP живий!)

11 порад, як отримати роботу в IT під час кризи

«Новачкам все важче знайти роботу»: з 2019 року IT-компанії скоротили працевлаштування джуніорів на 50%

Пошуки роботи в IT: 7 маркерів, які виявлять «галеру» за описом вакансії

В Україні стає менше IT-ФОПів, але загальна кількість айтівців не зменшується

Що чекає на досвідчених розробників після звільнення, коли лусне їхня корпоративна бульбашка

«Друже, ти забув, що ти джун?»: чому супровідний лист до резюме — необхідність, і як його писати

В Україні підрахували, на скільки вакансій треба відгукнутись IT-фахівцю, щоб знайти роботу

Картина стає драматичною: 92% кандидатів не чекають, що рекрутер напише першим — Djinni

Без СhatGPT та «попси»: 12 інструментів ШІ та платформ, що допоможуть знайти роботу в IT

В Україні підрахували, скільки податків сплатили ІТ-фахівці

Українським Android-розробникам найважче отримати відповідь від рекрутера — дослідження

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
Резерв+ знову оновлено: онлайн-реєстрація 17-річних і автоматичний військовий облік
Новини - 1 місяць назад
Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар’єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Є і буде завжди: як працювати з невизначеністю? Досвід у FAVBET Tech
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
Новини - 1 місяць назад
Microsoft: «заради уникнення катастрофи» штучний інтелект повинні контролювати військові
Новини - 1 місяць назад
Google запускає в Україні пільговий тарифний план Google AI Plus
Спецпроєкти - 1 тиждень назад
П’ять пасток, у які потрапляють навіть досвідчені проджект-менеджери. Колонка FAVBET Tech
Новини - 1 місяць назад
Rust може стати обов’язковою залежністю в Git 3.0
Новини - 1 місяць назад
Платформу вайб-кодингу VibeSDK від CloudFlare перевели в open source

Новини

Стартапи в США переходять на 6-денний графік через конкуренцію з Китаєм

 27.10.2025 17:37

Manual QA в Україні: кандидатів стає менше, вакансій побільшало

 27.10.2025 15:46

У LLM-моделей з'явився «інстинкт самозбереження». Вчені вважають це небезпечним

 27.10.2025 12:33

Представлено «найефективнішу» українську LLM-модель Lapa v0.1.2

 27.10.2025 11:40

Розробники тепер можуть створювати Android-програми на мові Swift

 27.10.2025 09:14

Microsoft додає в Copilot групи з підтримкою до 32 учасників, режим репетитора Learn Live та анімованого помічника

 24.10.2025 17:05

У Google Meet з'явились «кімнати очікування»

 24.10.2025 15:34

ChatGPT тепер може аналізувати внутрішні корпоративні дані

 24.10.2025 12:44

PyTorch представляє Monarch — фреймворк для програмування на тисячах комп'ютерів

 24.10.2025 11:40

Агент Cursor врятував розробника від хакера, який видавав себе за українця

 24.10.2025 09:45

Спецпроєкти

П’ять пасток, у які потрапляють навіть досвідчені проджект-менеджери. Колонка FAVBET Tech
Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар’єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації
Топ текстів тижня
1.
Розробник побив власний рекорд, написавши гру «Змійка» розміром усього 54 байти
2.
Windows 11 таємно робить скріншоти, коли ви граєте у відеоігри
3.
Ілон Маск викликав на дуель з програмування співзасновника OpenAI Андрея Карпати
4.
Новий браузер ChatGPT Atlas можна легко обдурити за допомогою prompt injection
5.
Підшукуючи жертв серед розробників, хакери маскуються під рекрутерів
6.
Агент Cursor врятував розробника від хакера, який видавав себе за українця
7.
«12 тисяч кандидатів і лише 300 вакансій». Фронтенд в українському IT залишається найбільш конкурентною категорією
8.
PyTorch представляє Monarch — фреймворк для програмування на тисячах комп’ютерів
9.
OpenAI представила браузер ChatGPT Atlas — альтернативу Google Chrome з пам’яттю та агентами
10.
Безпілотники, AI та антидроновий захист: Топ розробок IT-компанії Favbet Tech для оборони країни

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: