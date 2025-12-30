«Мінус 2200 IT-підприємців за квартал»: в Україні дослідили динаміку по ФОП

Команда YC.Market оприлюднила аналіз реєстрацій фізичних осіб підприємців (ФОП) за неповний 4 квартал 2025 року. Виявилось, що IT-фахівців, які ведуть діяльність у цьому статусі, поменшало: починаючи з жовтня зареєстровано 7710 тисяч нових реєстрацій ФОП у сфері високих технологій.

IT-галузь втратила за квартал більше підприємців, ніж отримала (близько 9,9 тис. припинень). Це не означає, що всі ці люди перейшли в іншу сферу чи залишили країну: останнім часом вітчизняні IT-компанії активно переводять своїх працівників з ФОП на гіг-контракти.

Якщо порівнювати з 2024 роком, то від’ємна динаміка в IT має тенденцію до скорочення: кількість припинень статусу ФОП за рік впала майже на чверть (9,9 тис. проти 12,8 тис. рік тому).

На фоні інших галузей економіки сфера IT стала єдиною, де фіксується скорочення числа ФОП. Майже всюди спостерігається чистий приріст — реєстрацій більше, ніж припинень.

Наприклад, роздрібна торгівля додала за квартал приблизно +1,5 тисяч реєстрацій ФОП «чистими» (16,5 тис. зареєстровано проти 15,1 тис. припинено), оптова торгівля – +1,1 тис., освітня сфера – +1,8 тис. ФОП.

Загалом по країні в 4-му кварталі 2025 року зареєстровано 58,2 тисяч нових ФОП – на 40% більше, ніж в аналогічному періоді 2024-го. Це один з найвищих квартальних показників за останні роки. Припинень діяльності ФОП за цей же період на 18% менше, ніж за той же період минулого року.

Практично в усіх регіонах України (крім зон активних бойових дій) квартал завершується позитивно: кількість зареєстрованих ФОП перевищує кількість припинених.

Київ залишається лідером за кількістю зареєстрованих ФОП, далі – Дніпропетровська, Львівська, Київська, Харківська і Одеська області.

Близько 61% нових ФОП реєструють жінки (майже 36 тис.), роком раніше частка жінок складала 63%.

Нагадаємо, що кілька днів тому Міністерство фінансів України пообіцяло спростити для ФОП сплату ПДВ та ведення звітності.