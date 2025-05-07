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Новини 07/05/2025

На одну вакансію розробника в Україні приходить 25 відгуків

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

В середньому одна IT-вакансія в Україні отримує близько 16 відгуків. При цьому багато що залежить від спеціальності кандидата. Найменш конкурентна технічна категорія — Data-спеціалісти (аналітики, Data Science, Data Engineer). Середньостатистична вакансія Senior Data-спеціаліста отримує лише 4 відгуки. Для розробників з таким же рівнем досвіду цей показник в 4 рази більше, повідомляє Djinni.

На одну вакансію розробника в Україні зараз приходить в середньому 25 відгуків від потенційних кандидатів, на вакансію розробника без досвіду — 42 відгуки. Загалом кількість відгуків на одну вакансію менше залежить від досвіду, а більше — від категорії (крім вакансій без досвіду). 

Для Python-розробників зараз на Djinni відкрито 242 вакансії з середнім показником відгуків 20,5 на одну вакансію. Кандидатів в пошуку роботи — 2881. Для порівняння: Java-розробників в пошуку роботи зараз 3432 фахівця, для яких відкрито 120 вакансій. Кількість відгуків на одну Java-вакансію — 25,8.

Одна з найбільш конкурентних спеціальностей в українському IT — JavaScript-розробник. На 11872 кандидата зараз відкрито лише 286 вакансій. На одну JS-вакансію зараз в середньому приходить 78,7 відгуків.

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