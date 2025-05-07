На одну вакансію розробника в Україні приходить 25 відгуків
В середньому одна IT-вакансія в Україні отримує близько 16 відгуків. При цьому багато що залежить від спеціальності кандидата. Найменш конкурентна технічна категорія — Data-спеціалісти (аналітики, Data Science, Data Engineer). Середньостатистична вакансія Senior Data-спеціаліста отримує лише 4 відгуки. Для розробників з таким же рівнем досвіду цей показник в 4 рази більше, повідомляє Djinni.
На одну вакансію розробника в Україні зараз приходить в середньому 25 відгуків від потенційних кандидатів, на вакансію розробника без досвіду — 42 відгуки. Загалом кількість відгуків на одну вакансію менше залежить від досвіду, а більше — від категорії (крім вакансій без досвіду).
Для Python-розробників зараз на Djinni відкрито 242 вакансії з середнім показником відгуків 20,5 на одну вакансію. Кандидатів в пошуку роботи — 2881. Для порівняння: Java-розробників в пошуку роботи зараз 3432 фахівця, для яких відкрито 120 вакансій. Кількість відгуків на одну Java-вакансію — 25,8.
Одна з найбільш конкурентних спеціальностей в українському IT — JavaScript-розробник. На 11872 кандидата зараз відкрито лише 286 вакансій. На одну JS-вакансію зараз в середньому приходить 78,7 відгуків.
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: