Новий тренд у розробці: очистка коду, згенерованого штучним інтелектом

Розробники в багатьох країнах світу помічають новий тренд: зростає кількість замовлень на переробку та «очищення» коду в проектах, написаних за допомогою штучного інтелекту.

Як розповів у своєму блозі шведський програміст Анкур Тіагі, за останні місяці йому регулярно приходять замовлення від стартапів, який скаржаться погану якість коду: наявність помилок, повільне виконання, витік даних, слабку архітектуру.

Компанії готові платити значні гроші за ШІ-продукти, але потім їм доводиться шукати фрілансерів, щоб пофіксити баги в згенерованому коді.

Інший розробник із Сан-Франциско зізнався, що йому довелося видалити 90 файлів зі 100 у React-проекті, який створив «якийсь дизайнер зі знаннями лише CSS» за допомогою редактора коду Cursor.

Проблема, за словами Тіагі, системна: більшість моделей навчаються на середньому за якістю відкритому коді, і, як наслідок, генерують посередні рішення. Штучний інтелект добре пише шаблонний код, але не розуміє архітектури і не здатний відрізнити гарне рішення від поганого.

Багато компаній вимагають від програмістів «прискорюватися зі штучним інтелектом», але не вміють оцінювати наслідки. У результаті зростає кількість помилок і технічний борг — виправлення помилок стає дорожчим, ніж написання коду вручну.

Експерти радять посилити ревью проектів і використовувати ШІ не для написання, а для аналізу коду. Перше правило — не довіряти штучному інтелекту ядро ​​системи. «Нехай робить рутину, але не логіку», — заявляють багато досвідчених розробників.

Те, що відбувається, фактично створює новий ринок: попит на фахівців, здатних «розчистити» ШІ-проекти, стрімко зростає. Це означає, що розробники вступають в епоху, коли за чистий код знову платитимуть добре.