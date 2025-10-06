logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 06/10/2025 11:19

Новий тренд у розробці: очистка коду, згенерованого штучним інтелектом

Дмитро Сімагін

Журналіст

Розробники в багатьох країнах світу помічають новий тренд: зростає кількість замовлень на переробку та «очищення» коду в проектах, написаних за допомогою штучного інтелекту.

Як розповів у своєму блозі шведський програміст Анкур Тіагі, за останні місяці йому регулярно приходять замовлення від стартапів, який скаржаться погану якість коду: наявність помилок, повільне виконання, витік даних, слабку архітектуру.

Компанії готові платити значні гроші за ШІ-продукти, але потім їм доводиться шукати фрілансерів, щоб пофіксити баги в згенерованому коді.

Інший розробник із Сан-Франциско зізнався, що йому довелося видалити 90 файлів зі 100 у React-проекті, який створив «якийсь дизайнер зі знаннями лише CSS» за допомогою редактора коду Cursor.

Проблема, за словами Тіагі, системна: більшість моделей навчаються на середньому за якістю відкритому коді, і, як наслідок, генерують посередні рішення. Штучний інтелект добре пише шаблонний код, але не розуміє архітектури і не здатний відрізнити гарне рішення від поганого.

Багато компаній вимагають від програмістів «прискорюватися зі штучним інтелектом», але не вміють оцінювати наслідки. У результаті зростає кількість помилок і технічний борг — виправлення помилок стає дорожчим, ніж написання коду вручну.

Експерти радять посилити ревью проектів і використовувати ШІ не для написання, а для аналізу коду. Перше правило — не довіряти штучному інтелекту ядро ​​системи. «Нехай робить рутину, але не логіку», — заявляють багато досвідчених розробників.

Те, що відбувається, фактично створює новий ринок: попит на фахівців, здатних «розчистити» ШІ-проекти, стрімко зростає. Це означає, що розробники вступають в епоху, коли за чистий код знову платитимуть добре.

Головна > Новини > Новий тренд у розробці: очистка коду, згенерованого штучним інтелектом

Найбільш обговорювані статті

JetBrains робить ще одне IDE безкоштовним для некомерційного використанняJetBrains робить ще одне IDE безкоштовним для некомерційного використання
Microsoft запускає в Excel і Word новий режим vibe workingMicrosoft запускає в Excel і Word новий режим vibe working
OpenAI додала в інтерфейс ChatGPT кнопку «Купити»OpenAI додала в інтерфейс ChatGPT кнопку «Купити»
Чи реально зламати блокчейн у 2025: нові загрози та технології захистуЧи реально зламати блокчейн у 2025: нові загрози та технології захисту
Google дозволила використовувати Gemini для роботи з файлами також й на мобільних пристрояхGoogle дозволила використовувати Gemini для роботи з файлами також й на мобільних пристроях
Редактор коду Zed для Windows представлено в публічній бета-версіїРедактор коду Zed для Windows представлено в публічній бета-версії
OpenAI випустила Sora 2 — найбільш потужний інструмент генерації відео та аудіоOpenAI випустила Sora 2 — найбільш потужний інструмент генерації відео та аудіо
Експорт українських ІТ-послуг у серпні склав $540 млн. Це менше, ніж у липні, але більше, ніж у 2024 роціЕкспорт українських ІТ-послуг у серпні склав $540 млн. Це менше, ніж у липні, але більше, ніж у 2024 році
В Google Диск інтегрували додатковий захист від шкідливого софтуВ Google Диск інтегрували додатковий захист від шкідливого софту
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS

Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом

Сем Альтман сподівається, що штучний інтелект не знищить людство

«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме

Вчені Стенфорда створили аналог ChatGPT за $600 та виклали його на GitHub

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

9 сервісів зі штучним інтелектом для айтівців

Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження

Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

І код напише, і таблиці заповнить: 10 корисних інструментів зі штучним інтелектом для айтівців

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Штучний інтелект повністю автоматизує 300 млн робочих місць — Goldman Sachs

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

Ідея для стартапу: програміст продає написані ChatGPT фітнес-плани по $15

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

«GPT-4 може стати останнім великим досягненням»: CEO OpenAI заявив, що стратегія компанії приречена

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме
Новини - 1 місяць назад
ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною
Новини - 4 тижні назад
В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту
Новини - 4 тижні назад
Claude тепер може створювати та редагувати файли
Новини - 4 тижні назад
«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine
Новини - 4 тижні назад
Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи
Новини - 1 місяць назад
Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань
Новини - 1 місяць назад
Google випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в Android
Новини - 2 тижні назад
Набридливі веб-банери «прийняти cookie» незабаром можуть зникнути
Новини - 2 тижні назад
Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження

Новини

Microsoft представила дорожню карту інтеграції штучного інтелекту у Visual Studio

 14 години назад

В Україні побільшало вакансій для Python-розробників

 15 години назад

Meta вимагає від розробників використовувати зовнішні платформи, щоб працювати швидше

 18 години назад

Новий тренд у розробці: очистка коду, згенерованого штучним інтелектом

 19 години назад

OpenAI перетворить ChatGPT на соцмережу: в коді чат-боту знайдено нові функції

 21 годину назад

Gmail додає наскрізне шифрування на відправку електронних листів будь-кому

 4 дні назад

Кількість IT-вакансій в Україні за квартал зросла на 12%. Це рекордний показник з початку війни

 4 дні назад

Google вимагає по $25 з кожного Android-розробника «за верифікацію». Але будуть виключення

 4 дні назад

Python-розробники отримали можливість імпортувати в Excel бібліотеки на свій вибір

 4 дні назад

В інструмент кодування Jules додали інтерфейс командного рядка та публічний API

 4 дні назад

Спецпроєкти

Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар’єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації
🚀 Ethereum Meetup у Львові!
Топ текстів тижня
1.
OpenAI додала в інтерфейс ChatGPT кнопку «Купити»
2.
Microsoft запускає в Excel і Word новий режим vibe working
3.
JetBrains робить ще одне IDE безкоштовним для некомерційного використання
4.
JetBrains хоче навчати свої моделі на вашому коді. Взамін пропонує безкоштовний софт
5.
Хакери зламали приватні репозиторії Red Hat на GitHub
6.
Новий тренд у розробці: очистка коду, згенерованого штучним інтелектом
7.
Gmail додає наскрізне шифрування на відправку електронних листів будь-кому
8.
OpenAI випустила Sora 2 — найбільш потужний інструмент генерації відео та аудіо
9.
Редактор коду Zed для Windows представлено в публічній бета-версії
10.
Anthropic випускає Claude Sonnet 4.5 — «найкращу в світі модель для програмування»

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: