OpenAI готує реліз нової моделі Garlic, яка спеціалізується на кодуванні

Компанія OpenAI працює над новою LLM-моделлю Garlic («Часник»), яка спеціалізується на програмуванні та логічних завданнях. Її реліз під назвою GPT-5.2 або GPT-5.5 очікується на початку 2026 року, повідомляє Seeking Alpha.

Ключова особливість Garlic — покращена система попереднього навчання. Це дозволяє відносно невеликій моделі освоїти значно більший обсяг інформації, ніж раніше.

Головний науковий співробітник OpenAI Марк Чен відзначає перевагу нової моделі в кодуванні та розв’язування аналітичних завдань. Внутрішнє тестування показує перевагу Garlic над Gemini 3 від Google та поточним лідером серед LLM — Opus 4.5 від Anthropic.

Garlic — це інший проект, не пов’язаний з розробкою моделі Shallotpeat — нової LLM, яку створюють на противагу Gemini 3. У звіті OpenAI зазначається, що Garlic містить виправлення помилок, які компанія використовувала під час розробки Shallotpeat під час процесу попереднього навчання.

Новинка має пройти кілька етапів тестування перед випуском, включаючи пост-навчання (під час якого модель обробляє додаткові дані про певні галузі, такі як медицина чи право, або вчиться як краще реагувати на користувачів чат-ботів).

Нагадаємо, днями очільник OpenAI Сем Альтман повідомив співробітникам, що оголошує «червоний код» і закликає кинути всі сили на покращення функціональності чат-бота ChatGPT. Заради цього він тимчасово відкладає запуск інших продуктів, в тому числі інтеграцію реклами.