/>
logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 03/12/2025 17:08

OpenAI готує реліз нової моделі Garlic, яка спеціалізується на кодуванні

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія OpenAI працює над новою LLM-моделлю Garlic («Часник»), яка спеціалізується на програмуванні та логічних завданнях. Її реліз під назвою GPT-5.2 або GPT-5.5 очікується на початку 2026 року, повідомляє Seeking Alpha.

Ключова особливість Garlic — покращена система попереднього навчання. Це дозволяє відносно невеликій моделі освоїти значно більший обсяг інформації, ніж раніше.

Головний науковий співробітник OpenAI Марк Чен відзначає перевагу нової моделі в кодуванні та розв’язування аналітичних завдань. Внутрішнє тестування показує перевагу Garlic над Gemini 3 від Google та поточним лідером серед LLM — Opus 4.5 від Anthropic.

Garlic — це інший проект, не пов’язаний з розробкою моделі Shallotpeat — нової LLM, яку створюють на противагу Gemini 3. У звіті OpenAI зазначається, що Garlic містить виправлення помилок, які компанія використовувала під час розробки Shallotpeat під час процесу попереднього навчання.

Новинка має пройти кілька етапів тестування перед випуском, включаючи пост-навчання (під час якого модель обробляє додаткові дані про певні галузі, такі як медицина чи право, або вчиться як краще реагувати на користувачів чат-ботів).

Нагадаємо, днями очільник OpenAI Сем Альтман повідомив співробітникам, що оголошує «червоний код» і закликає кинути всі сили на покращення функціональності чат-бота ChatGPT. Заради цього він тимчасово відкладає запуск інших продуктів, в тому числі інтеграцію реклами.

Головна > Новини > OpenAI готує реліз нової моделі Garlic, яка спеціалізується на кодуванні

Найбільш обговорювані статті

Обмеження безпеки LLM можна обійти, якщо написати промпт у віршахОбмеження безпеки LLM можна обійти, якщо написати промпт у віршах
Microsoft прискорює цикл оновлень Visual Studio. Не всі розробники цим задоволеніMicrosoft прискорює цикл оновлень Visual Studio. Не всі розробники цим задоволені
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
OpenAI підтверджує витік даних з платформи APIOpenAI підтверджує витік даних з платформи API
Microsoft працює над новим способом оновлення програм із Microsoft StoreMicrosoft працює над новим способом оновлення програм із Microsoft Store
Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФУкраїнським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ
Google обмежує безкоштовний доступ до Gemini 3 Pro через «високий попит»Google обмежує безкоштовний доступ до Gemini 3 Pro через «високий попит»
Репозиторій мови програмування Zig відмовляється від GitHub на користь CodebergКоманда мови програмування Zig відмовляється від GitHub на користь Codeberg
Хакери модифікували GPT для розробки шкідливих скриптів та проведення фішингових атакХакери модифікували GPT для розробки шкідливих скриптів та проведення фішингових атак
OpenAI готується до релізу GPT-4.1

Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

ChatGPT незабаром отримає функцію запису та розшифрування стенограм

Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з'явиться в липні

Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model

Нові тарифи: доступ до ChatGPT коштуватиме $200 на місяць

Мовні моделі, трансформери та інше. 6 актуальних напрямів AI, на які варто звернути увагу початківцям

Розробника ChatGPT, який звинуватив свою компанію, знайдено мертвим

«Meta в режимі паніки»: Цукерберг створив 4 робочі групи для вивчення причин успіху DeepSeek

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

Безкоштовний і без реклами: ChatGPT тепер доступний на iOS

Некомерційна і краще GPT-3: Meta випустила нову мову машинного навчання LLaMa

OpenAI готує до релізу модель o3-pro. Вона найпотужніша для кодування, але коштує $200

OpenAI презентувала нову нейромережу. Як отримати доступ до ChatGPT o1

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 місяць назад
FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
Спецпроєкти - 1 тиждень назад
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
Спецпроєкти - 6 днів назад
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Спецпроєкти - 1 день назад
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Новини - 1 місяць назад
В OpenAI з’явилась нова категорія фахівців — Super Junior
Новини - 2 тижні назад
OpenAI випустила гайд для розробників, як писати промпти з GPT-5.1
Новини - 3 тижні назад
В Україні скасують КВЕДи, у тому числі для IT-підприємців
Новини - 5 днів назад
Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ
Новини - 2 тижні назад
«Відмовився переходити на українську»: програмісти з Азії видають себе за українців, але діалог викриває брехню
Новини - 3 тижні назад
Засновники мільярдного ШІ-стартапу цілий рік брехали клієнтам — ніхто не помітив

Новини

OpenAI готує реліз нової моделі Garlic, яка спеціалізується на кодуванні

 03.12.2025 17:08

Верховна Рада не буде підвищувати податки для ФОП третьої групи

 03.12.2025 15:38

Розробники з КНДР тепер готові орендувати особисті дані за третину зарплати

 03.12.2025 12:37

Віддалена робота шкодить молодим співробітникам та якості їхнього коду

 03.12.2025 11:44

Mistral випускає серію моделей Mistral 3 для роботи на ноутбуках, дронах і смартфонах

 03.12.2025 09:40

Чат-боти знижують мотивацію та роблять навчання поверхневим

 02.12.2025 17:02

«Вони дешевші і їх можна запускати на власному обладнанні»: американські розробники все частіше обирають китайські LLM-моделі

 02.12.2025 15:55

За 10 місяців 2025 року експорт IT-послуг з України зріс на $118 мільйонів

 02.12.2025 12:37

В OpenAI запроваджено «червоний код»: Альтман вимагає терміново покращити ChatGPT

 02.12.2025 11:40

Співробітникам Instagram наказано повернутись на п'ятиденку в офіс

 02.12.2025 09:46

Спецпроєкти

Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Топ текстів тижня
1.
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
2.
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
3.
Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ
4.
OpenAI підтверджує витік даних з платформи API
5.
Німецький науковець винайшов формулу, як підвищити продуктивність робочого дня
6.
Поліція США провела кілька арештів за «кримінальні» запити в ChatGPT
7.
В OpenAI запроваджено «червоний код»: Альтман вимагає терміново покращити ChatGPT
8.
Ілля Суцкевер: масштабування LLM вже нічого не дає
9.
У КПІ будуть викладати «Програмування комп’ютерних ігор» за підтримки GSC Game World
10.
Команда мови програмування Zig відмовляється від GitHub на користь Codeberg

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: