OpenAI: майбутньому програмісту достатньо буде писати якісні промпти, а не код

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Шон Гроув, фахівець з етики моделей в компанії OpenAI, заявив, що в майбутньому найбільш цінними програмістами будуть ті, хто вміє добре писати промпти, а не просто код. Цією думкою він поділився під час виступу на заході AIEWF 2025.

«Якщо ви вмієте ефективно комунікувати — ви вже вмієте програмувати», — стверджує Гроув. Він вважає, що програмування завжди було не просто про рядки коду, а про структурований вираз намірів: від розуміння завдання та цілей до їх формалізації у зрозумілій формі як для людей, так і для машин.

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Представник OpenAI називає код лише «втраченою проекцією» (lossy projection) початкового задуму та цінностей. З розвитком систем штучного інтелекту головне вміння програміста зміщується від написання коду до створення точних специфікацій та промптів, здатних передати намір максимально повно.

«Той, хто пише специфікацію — чи то менеджер, розробник, маркетолог чи юрист — той і є новий програміст», — говорить Гроув.

В OpenAI вважають, що майбутнє розробки зміщується від технічного виконання до смислового моделювання: важливо не те, як ви пишете код, а те, як ви хочете висловити мету. Штучний інтелект бере на себе синтаксис, а людині залишається сформулювати думку — ясно, логічно та недвозначно.

Нагадаємо, що найближчими тижнями OpenAI планує випустити браузер зі штучним інтелектом.

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