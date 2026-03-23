OpenAI публікує інструкцію по розробці UX/UI-дизайну з GPT-5.4

Компанія OpenAI опублікувала набір технічних порад для фронтенд-фахівців, які хочуть створювати UX/UI-дизайн за допомогою GPT-5.4.

У цьому посібнику компанія пояснює, як GPT-5.4 можна використовувати для створення веб-сайтів та інтерфейсів додатків. Наприклад, користувачів попереджають, що без чітких інструкцій модель має тенденцію створювати шаблонні дизайни. Щоб цього уникнути, компанія рекомендує заздалегідь визначити систему дизайну — кольори, типографіку, макет — надаючи візуальні орієнтири або mood boards та структуруючи сторінку як наратив.

OpenAI також пропонує не зловживати режимом міркування, оскільки більше обчислень не завжди призводить до кращих результатів. Нижчий рівень міркування допомагає моделі «залишатися швидкою, зосередженою та менш схильною до надмірного мислення».

Використання реального контенту, а не лише текстового опису, також має значення. OpenAI стверджує, що модель генерує набагато кращій результа, коли має щось конкретне для роботи. З технічного боку компанія рекомендує React та Tailwind як бажаний стек. GPT-5.4 також може використовувати інструмент Playwright для візуального перегляду власного виводу та самостійного виправлення помилок.

Компанія також рекомендує «front-end skill» у своєму агенті кодування Codex. Готові проекти можна надіслати до публічної галереї.

Нагадаємо, що фронтенд в українському IT залишається найбільш конкурентною категорією.

