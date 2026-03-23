Новини 23/03/2026 17:03

OpenAI публікує інструкцію по розробці UX/UI-дизайну з GPT-5.4

Дмитро Сімагін

Редактор

Компанія OpenAI опублікувала набір технічних порад для фронтенд-фахівців, які хочуть створювати UX/UI-дизайн за допомогою GPT-5.4.

У цьому посібнику компанія пояснює, як GPT-5.4 можна використовувати для створення веб-сайтів та інтерфейсів додатків. Наприклад, користувачів попереджають, що без чітких інструкцій модель має тенденцію створювати шаблонні дизайни. Щоб цього уникнути, компанія рекомендує заздалегідь визначити систему дизайну — кольори, типографіку, макет — надаючи візуальні орієнтири або mood boards та структуруючи сторінку як наратив.

OpenAI також пропонує не зловживати режимом міркування, оскільки більше обчислень не завжди призводить до кращих результатів. Нижчий рівень міркування допомагає моделі «залишатися швидкою, зосередженою та менш схильною до надмірного мислення».

Використання реального контенту, а не лише текстового опису, також має значення. OpenAI стверджує, що модель генерує набагато кращій результа, коли має щось конкретне для роботи. З технічного боку компанія рекомендує React та Tailwind як бажаний стек. GPT-5.4 також може використовувати інструмент Playwright для візуального перегляду власного виводу та самостійного виправлення помилок.

Компанія також рекомендує «front-end skill» у своєму агенті кодування Codex. Готові проекти можна надіслати до публічної галереї.

Нагадаємо, що фронтенд в українському IT залишається найбільш конкурентною категорією.

Найбільш обговорювані статті

Oracle представить Project Detroit: він поєднує Java, Python та JavaScriptProject Detroit: як Java, Python та JavaScript нарешті запрацюють разом
Новий тренд: Китай фінансує тисячі ШІ-компаній без найманих працівниківНовий тренд: Китай фінансує тисячі ШІ-компаній без найманих працівників
У вас є 20 000 підписників в YouTube чи TikTok? Якщо так, Facebook буде вам платити $100 щомісяцяУ вас є 20 000 підписників в YouTube чи TikTok? Якщо так, Facebook буде вам платити $100 щомісяця
Apple блокує оновлення програм вайб-кодингу в App StoreApple блокує оновлення програм вайб-кодингу в App Store
Адміністратори українських сайтів — нова пріоритетна ціль для російських хакерівАдміністратори українських сайтів — нова пріоритетна ціль для російських хакерів
Фахівці Google виявили новий експлойт DarkSword, який атакує українців з iPhone під управлінням iOS 18Фахівці Google виявили новий експлойт DarkSword: атакує українців з iPhone під управлінням iOS 18
Секретна армія зі 100 000 ІТ-фахівців: стало відомо, скільки вона щороку приносить Кім Чен ИнуСекретна ІТ-армія Кім Чен Ина. Як фейкові розробники заробляють $500 млн на рік для КНДР
Мінекономіки: цифрова платформа оцінки «Пульс» заощадила бізнесу 2 млрд грнМінекономіки: цифрова платформа оцінки «Пульс» заощадила бізнесу 2 млрд грн
Anthropic запустила функцію Dispatch: вона перетворює Claude на аналог OpenClawAnthropic запустила функцію Dispatch: вона перетворює Claude на аналог OpenClaw
OpenAI готується до релізу GPT-4.1

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

ChatGPT незабаром отримає функцію запису та розшифрування стенограм

Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з'явиться в липні

Нові тарифи: доступ до ChatGPT коштуватиме $200 на місяць

Як стати фронтенд-розробником та отримувати $3 тис.? Розповідаємо, що він має вміти і де цьому навчають

Український девелопер створив сайт Ukrainian IT Communities: більше 150 ресурсів з бекенду, фронтенду, дизайну та геймдеву

Мовні моделі, трансформери та інше. 6 актуальних напрямів AI, на які варто звернути увагу початківцям

Розробника ChatGPT, який звинуватив свою компанію, знайдено мертвим

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

Безкоштовний і без реклами: ChatGPT тепер доступний на iOS

Некомерційна і краще GPT-3: Meta випустила нову мову машинного навчання LLaMa

OpenAI презентувала нову нейромережу. Як отримати доступ до ChatGPT o1

OpenAI додала плагіни до ChatGPT: тепер він бронює квитки, шукає рецепти та інтерпретує код  

Чат-боту ChatGPT тепер можна подзвонити. Навіть зі стаціонарного телефону

Новий редактор коду ChatGPT Canvas став загальнодоступним

Інтеграція GPT через API: 5 способів збільшити прибуток бізнесу за допомогою ШІ

Топ текстів
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Новини - 1 місяць назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 3 тижні назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 2 тижні назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Новини - 1 місяць назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 4 тижні назад
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw
Новини - 3 тижні назад
27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема
Новини - 3 тижні назад
Google попереджає про експлойт Coruna: полює на українських користувачів iPhone
Новини - 4 тижні назад
Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%
Новини - 4 тижні назад
«Майже завжди застосовує ядерну зброю»: вчені приголомшені симуляцією війни зі штучним інтелектом

Новини

Google запускає агентів Gemini в даркнет

 23.03.2026 18:01

OpenAI публікує інструкцію по розробці UX/UI-дизайну з GPT-5.4

 23.03.2026 17:03

Токенмаксинг: співробітники великих IT-компаній змагаються, хто витратить більше токенів на обчислення

 23.03.2026 16:12

OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно

 23.03.2026 14:40

Від «Дії» до Agentic State: очільник Мінцифри Борняков про ШІ-агентів, українські чіпи та електронні повістки

 23.03.2026 10:28

Ілона Маска визнали винним у шахрайстві

 23.03.2026 09:52

Забудьте про код: CEO Nvidia пояснив, чому бюджет на токени для обчислень зараз важливіший за досвід

 23.03.2026 08:52

Вайб-кодування переходить на новий рівень: Google AI Studio стає повноцінним браузерним IDE

 20.03.2026 18:03

Composer 2: в Cursor додали модель, яка випереджає Claude Opus 4.6

 20.03.2026 17:06

Anthropic запускає «вбивцю OpenClaw» — Claude Code Channels

 20.03.2026 16:13

Спецпроєкти

Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Магія інновацій: як перетворити щоденний догляд на справжнє мистецтво за допомогою смарт-девайсів
Топ текстів тижня
1.
Розкішні вілли як нові інкубатори штучного інтелекту
2.
5 років ув’язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень
3.
Manus запускає My Computer: створює готові програми за текстовим описом на вашому ПК
4.
Новий тренд: Китай фінансує тисячі ШІ-компаній без найманих працівників
5.
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
6.
Хакери використовують критичну вразливість Zimbra для атак на українські державні установи
7.
Забудьте про код: CEO Nvidia пояснив, чому бюджет на токени для обчислень зараз важливіший за досвід
8.
Адміністратори українських сайтів — нова пріоритетна ціль для російських хакерів
9.
Шахраї, які використовують штучний інтелект, заробляють в 4,5 рази більше — Інтерпол
10.
Кінець епохи універсальних чат-ботів? Mistral Forge дозволить кожній компанії мати власну LLM

