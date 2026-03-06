logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 06/03/2026 09:13

OpenAI випускає GPT-5.4 — найкращу, але найдорожчу LLM компанії

Дмитро Сімагін

Автор новин

OpenAI оголосила про реліз нової LLM-моделі GPT-5.4. Анонс стався лише через два дні, після того як компанія презентувала GPT-5.3 Instant. Новинка має дві версії: GPT-5.4 Thinking та GPT-5.4 Pro, остання з яких призначена для виконання найскладніших завдань.

Обидві моделі доступні через API та застосунок для розробки ПЗ Codex. Однак передплатники тарифу ChatGPT Plus зможуть випробувати лише GPT-5.4 Thinking. Найпотужніша версія Pro зарезервована для користувачів ChatGPT Pro, які платять $200 на місяць, та корпоративного тарифу Enterprise.

За словами речника OpenAI, безкоштовні користувачі ChatGPT також ознайомляться з GPT-5.4, але лише тоді, коли їхні запити можуть бути автоматично перенаправлені до моделі.

API-версія GPT-5.4 має покращений виклик інструментів і доступна з контекстним вікном до 1 мільйона токенів.

Можливості GPT-5.4

  • OpenAI стверджує, що модель GPT-5.4 створює презентації з більш яскравою, різноманітною естетикою та краще використовує інструменти генерації зображень.
  • GPT-5.4 використовує набагато менше токенів (на 47% менше для деяких завдань), ніж попередні моделі.
  • GPT-5.4 відповідає або перевершує GPT-5.3-Codex на SWE-Bench Pro, водночас маючи меншу затримку під час обчислень.
  • Новий нативний режим використання комп’ютера, доступний через API та Codex, дозволяє GPT-5.4 орієнтуватися в ПК користувача як людина та працювати в різних програмах. 
  • Тепер можна використовувати ChatGPT безпосередньо в Microsoft Excel та Google Sheets, також з’явився набір інструментів для фінансових послуг, щоб краще виконувати офісну роботу.

Порівняння з іншими моделями

  • У внутрішньому тестуванні зі створення електронних таблиць, змодельованих за зразком того, що міг би робити молодший аналітик інвестиційного банкінгу, GPT-5.4 досягає середнього балу 87,5% порівняно з 68,4% для GPT-5.2.
  • У бенчмарку OSWorld-Verified модель досягла 75% порівняно з 47,3% у GPT-5.2. У бенчмарку WebArena-Verified, який оцінює використання браузера, — 67,3% порівняно з 65,4% у GPT‑5.2.
  • За даними компанії, «окремі твердження GPT-5.4 на 33% рідше є хибними, а повні відповіді на 18% рідше містять помилки порівняно з GPT-5.2».
  • OpenAI стверджує, що люди віддавали перевагу презентаціям GPT-5.4 у 68,0% випадків у порівнянні з GPT-5.2, посилаючись на більш витончену естетику, візуальну різноманітність та кращу генерацію зображень.

Ціна GPT-5.4 становить $2,50/1 млн вхідних токенів та $15/1 млн вихідних токенів, тоді як GPT-5.4 Pro коштує $30/1 млн вхідних токенів та $180/1 млн вихідних токенів, що більше, ніж у GPT-5.2 та GPT-5.2 Pro.

Нагадаємо, днями стало відомо, що OpenAI розробляє власного конкурента GitHub.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > OpenAI випускає GPT-5.4 — найкращу, але найдорожчу LLM компанії

Найбільш обговорювані статті

У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPTУ соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Для Claude Code створили аудіоплагін: відтворює звуки відеоігор під час кодуванняДля Claude Code створили аудіоплагін: відтворює звуки відеоігор під час кодування
Google Home отримує Gemini: опис камер реального часуGoogle Home отримує нові функції Gemini: опис з камер у реальному часі
«Будуть платити за кожне скачування»: проекти з відкритим кодом придумали, де знайти гроші«Будуть платити за кожне скачування»: проекти з відкритим кодом придумали, де знайти гроші
«Сегмент доступних за ціною ПК зникне до 2028 року»: експерти дають невтішний прогноз«Сегмент доступних за ціною ПК зникне до 2028 року»: експерти дають невтішний прогноз
Цифрова безграмотність: поліція втратила конфісковану криптовалюту на $5 млнЦифрова безграмотність: поліція втратила конфісковану криптовалюту на $5 млн
Claude тепер може читати ваші розмови з ChatGPTClaude тепер може читати ваші розмови з ChatGPT
Вірусна ШІ-соцмережа Moltbook виявилася звалищем ботів без ознак ком'юнітіВірусна ШІ-соцмережа Moltbook виявилася звалищем ботів без ознак ком’юніті
ClawJacked краде дані через плагіни OpenClawClawJacked краде дані через плагіни OpenClaw
Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео

OpenAI готується до релізу GPT-4.1

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

ChatGPT незабаром отримає функцію запису та розшифрування стенограм

Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з'явиться в липні

Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model

Нові тарифи: доступ до ChatGPT коштуватиме $200 на місяць

Мовні моделі, трансформери та інше. 6 актуальних напрямів AI, на які варто звернути увагу початківцям

Розробника ChatGPT, який звинуватив свою компанію, знайдено мертвим

«Meta в режимі паніки»: Цукерберг створив 4 робочі групи для вивчення причин успіху DeepSeek

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

Безкоштовний і без реклами: ChatGPT тепер доступний на iOS

Некомерційна і краще GPT-3: Meta випустила нову мову машинного навчання LLaMa

OpenAI готує до релізу модель o3-pro. Вона найпотужніша для кодування, але коштує $200

OpenAI презентувала нову нейромережу. Як отримати доступ до ChatGPT o1

Топ текстів
Спецпроєкти - 7 днів назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 2 тижні назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 4 дні назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 3 тижні назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 3 тижні назад
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
Новини - 2 тижні назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 3 тижні назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 3 тижні назад
YouTube-зірка MrBeast всерйоз захопився IT-бізнесом

Новини

OpenAI випускає GPT-5.4 — найкращу, але найдорожчу LLM компанії

 06.03.2026 09:13

У вас смарт-окуляри Meta? Модератори в Кенії бачать все, що ви знімаєте

 05.03.2026 17:47

В Іспанії ліквідували мережу онлайн-гемблінгу, яка експлуатувала українських жінок

 05.03.2026 17:01

Ваша програма споживає багато енергії? Google обов'язково всім про це розповість

 05.03.2026 15:55

Керівник Anthropic назвав Сема Альтмана брехуном, а угоду з Пентагоном «театром». Трампа теж згадав

 05.03.2026 14:48

Google Play: комісія з розробників знижена до 20%

 05.03.2026 12:11

OpenAI нарешті випустила Codex для Windows

 05.03.2026 11:11

TikTok відмовляється від наскрізного шифрування — як це вплине на вашу приватність і безпеку

 05.03.2026 08:48

Sony відмовляється від релізів ігор PlayStation на ПК

 04.03.2026 17:42

Microsoft хоче стягувати щомісячну плату за використання агентів в офісних програмах

 04.03.2026 17:08

Спецпроєкти

Магія інновацій: як перетворити щоденний догляд на справжнє мистецтво за допомогою смарт-девайсів
ITC запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Топ текстів тижня
1.
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
2.
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
3.
27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема
4.
Google попереджає про експлойт Coruna: полює на українських користувачів iPhone
5.
«Будуть платити за кожне скачування»: проекти з відкритим кодом придумали, де знайти гроші
6.
Новий кошмар програмістів: хакер вкрав ключ API і залишив борг перед Google на $82 000
7.
«Claude cпочатку відмовлявся та заперечував»: хакер змусив LLM стати його спільником у нападі на уряд Мексики
8.
Керівник Anthropic назвав Сема Альтмана брехуном, а угоду з Пентагоном «театром». Трампа теж згадав
9.
Цифрова безграмотність: поліція втратила конфісковану криптовалюту на $5 млн
10.
Григорович повернувся: найвідоміший український гейм-розробник анонсував новий проект S.T.R.A.N.G.E.R

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: