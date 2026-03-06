OpenAI випускає GPT-5.4 — найкращу, але найдорожчу LLM компанії

OpenAI оголосила про реліз нової LLM-моделі GPT-5.4. Анонс стався лише через два дні, після того як компанія презентувала GPT-5.3 Instant. Новинка має дві версії: GPT-5.4 Thinking та GPT-5.4 Pro, остання з яких призначена для виконання найскладніших завдань.

Обидві моделі доступні через API та застосунок для розробки ПЗ Codex. Однак передплатники тарифу ChatGPT Plus зможуть випробувати лише GPT-5.4 Thinking. Найпотужніша версія Pro зарезервована для користувачів ChatGPT Pro, які платять $200 на місяць, та корпоративного тарифу Enterprise.

За словами речника OpenAI, безкоштовні користувачі ChatGPT також ознайомляться з GPT-5.4, але лише тоді, коли їхні запити можуть бути автоматично перенаправлені до моделі.

API-версія GPT-5.4 має покращений виклик інструментів і доступна з контекстним вікном до 1 мільйона токенів.

Можливості GPT-5.4

OpenAI стверджує, що модель GPT-5.4 створює презентації з більш яскравою, різноманітною естетикою та краще використовує інструменти генерації зображень.

GPT-5.4 використовує набагато менше токенів (на 47% менше для деяких завдань), ніж попередні моделі.

GPT-5.4 відповідає або перевершує GPT-5.3-Codex на SWE-Bench Pro, водночас маючи меншу затримку під час обчислень.

Новий нативний режим використання комп’ютера, доступний через API та Codex, дозволяє GPT-5.4 орієнтуватися в ПК користувача як людина та працювати в різних програмах.

Тепер можна використовувати ChatGPT безпосередньо в Microsoft Excel та Google Sheets, також з’явився набір інструментів для фінансових послуг, щоб краще виконувати офісну роботу.

Порівняння з іншими моделями

У внутрішньому тестуванні зі створення електронних таблиць, змодельованих за зразком того, що міг би робити молодший аналітик інвестиційного банкінгу, GPT-5.4 досягає середнього балу 87,5% порівняно з 68,4% для GPT-5.2.

У бенчмарку OSWorld-Verified модель досягла 75% порівняно з 47,3% у GPT-5.2. У бенчмарку WebArena-Verified, який оцінює використання браузера, — 67,3% порівняно з 65,4% у GPT‑5.2.

За даними компанії, «окремі твердження GPT-5.4 на 33% рідше є хибними, а повні відповіді на 18% рідше містять помилки порівняно з GPT-5.2».

OpenAI стверджує, що люди віддавали перевагу презентаціям GPT-5.4 у 68,0% випадків у порівнянні з GPT-5.2, посилаючись на більш витончену естетику, візуальну різноманітність та кращу генерацію зображень.

Ціна GPT-5.4 становить $2,50/1 млн вхідних токенів та $15/1 млн вихідних токенів, тоді як GPT-5.4 Pro коштує $30/1 млн вхідних токенів та $180/1 млн вихідних токенів, що більше, ніж у GPT-5.2 та GPT-5.2 Pro.

Нагадаємо, днями стало відомо, що OpenAI розробляє власного конкурента GitHub.

