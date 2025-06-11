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Новини 11/06/2025

OpenAI випускає нову модель o3-pro та знижує на 80% вартість доступу до o3

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

OpenAI випустила o3-pro, LLM-модель, яка, за твердженням компанії, є найпотужнішою з усіх. Це нова версія o3, моделі міркування, яку представили на початку цього року. На відміну від традиційних великих мовних моделей, моделі міркування вирішують проблеми крок за кроком, що дозволяє їм працювати надійніше в таких галузях, як фізика, математика та програмування, пише TechCrunch.

«В експертних оцінках рецензенти послідовно віддають перевагу o3-pro над o3 у кожній протестованій категорії, особливо в ключових галузях, таких як наука, освіта, програмування, бізнес та допомога з написанням текстів», — пише OpenAI у журналі змін.

Модель o3-pro доступна для користувачів ChatGPT Pro та Team. Користувачі тарифних планів Enterprise та Edu отримають доступ до неї через тиждень, повідомляє OpenAI. Для розробників o3-pro також доступна в API OpenAI.

Вартість доступу до o3-pro в API становить $20 за 1 мільйон вхідних токенів та $80 за 1 мільйон вихідних токенів. Мільйон вхідних токенів еквівалентний приблизно 750 000 слів, що трохи довше, ніж роман «Війна і мир».

Одночасно із запуском o3-pro компанія OpenAI оголосила про суттєве зниження ціни на o3. Доступ до неї через API стає дешевше 80% як для вхідних, так і для вихідних токенів: $2 за 1 мільйон вхідних токенів та $8 за 1 мільйон вихідних токенів, з додатковою знижкою $0,50 за мільйон токенів, якщо користувач вводить інформацію, яка була кешована або збережена та ідентична тій, що вводилась раніше.

Нагадаємо, що позавчора компанія Apple представила на корпоративному заході WWDC 2025 нову версію пакету інструментів для розробки програм Xcode 26. До нього інтегровано чат-бот ChatGPT, який можна застосовувати для генерації коду чи створення документації.

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